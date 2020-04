Arturo Martín, padre e hijo: cuatro décadas de plata en el toreo

Echaba humo la lumbre de la chimenea de la cocina. En la mesa estaban sentados los dos Arturos, puntuales a la cita al otro lado del móvil. En vídeo llamada. ¡Quién se lo iba a decir al más veterano! Incluso a nosotros dos... Ninguno de los tres, con casi cuatro décadas de diferencia, habíamos vivido una situación similar a la que obliga este coronavirus que nos tiene metido el miedo en el cuerpo, sin evitar la posibilidad de hablar de toros. Aunque sea en la distancia. Lo primero que hace Arturo Martín, el veterano banderillero, es decir lo difícil que se pone esto para sus compañeros que no van a poder torear, ni llevar los sueldos a casa: “No sabemos hasta cuándo...”, suspira. La solidaridad con las cuadrillas. Sigue pensando en torero. Así arranca una improvisada y sabrosa tertulia sin guiones ni preguntas establecidas, en la que padre e hijo ponen sobre la mesa su pasión taurina y las diferencias entre dos generaciones bien distintas. Dos Arturos. La charla rezuma sabor añejo en torno al principal protagonista que, sin falsa modestia y con humildad, se autodefine: “Yo siempre fui un banderillero vulgar, más eficaz que espectacular, para eso estaban los matadores. Ese fue el consejo que me dio mi amigo José Falcón, que en gloria esté. Y así lo hice siempre. No me fue mal”. Arturito puede que mantenga para siempre el diminutivo. Sigue los pasos de su padre y hoy viste de plata o azabache. Desprende en su mirada la satisfacción y admiración de ser hijo de quien es. No lo disimula. Su media sonrisa le delata. Esta conversación entre toreros, es como si ambos volviesen a hacer el paseíllo juntos. “Aquel consejo que me dio Falcón, se lo di también a mi hijo: discreción y estorbar lo menos posible”; afirma el padre. El hijo asiente con la cabeza.

“Guardo dos vestidos y todo el equipo, salvo la montera que la utiliza mi hijo”. Arturito matiza: “La llevo con orgullo, parece que voy más protegido solo por ser suya”

Arturo Martín fue uno de los banderilleros más populares en los 70, 80 y 90 en Salamanca. De aquellas tres últimas décadas del siglo pasado en las que el toreo se vivía con una pasión y una repercusión bien distinta. Un clásico. A Arturo nunca le hizo falta apellido. Desprendía, y lo sigue haciendo, esencia a torero. Esa torería añeja casi perdida en esta sociedad que nos devora. E incluso en su mirada la conserva, ya con la cara labrada con los surcos de la experiencia. Como la voz seca y nítida de quien ha hecho su vida dentro de un traje de luces. A personajes así habría que conservarlos para siempre. “Yo me hice torero para quitarme de trabajar en la huerta, mi padre nos tenía reventados”, recuerda Arturo Martín que llegó a torear dos tardes como novillero en La Glorieta sin alcanzar el debut con picadores. Con 28 años se hizo subalterno. Y no se arrepiente. Gracias al toro sacó su casa y a su familia adelante: “Luché mucho, cuando me hice banderillero vivía del toro, toreaba mucho. Ahora es distinto, no se torea tanto. Entre corridas, novilladas, festivales... un año llegué a 90 festejos. Y luego, los años que menos, era 40-45”. Ahí entra en la conversación Arturito, banderillero desde 2006: “Hoy es impensable. Vivir del toro es difícil, solo los que están colocados, por méritos propios, con las figuras o los que son figuras y actúan por libre”, lo dice sin rencor ni amargura. Toreé más o toreé menos en festejos modestos, habrá alguno que quiera tanto su profesión como él, pero más, ninguno. Lo suyo es amor al toro. Trabaja y vive de una empresa cárnica y en cuanto le llaman, no duda en vestirse de luces: “Puedo decir bien alto que llevo trabajando toda la vida, y lo compagino con los toros. Toreo porque me gusta, gano un dinerito y soy feliz toreando. Cada día que toreo para mí es un día de fiesta, una fecha en rojo”.

“Son dos épocas diferentes y dos luchas distintas”, confiesa Arturo Martín, padre. “A mi hijo traté de quitarle la idea de que fuera torero, él lo vivía en casa y por aquí se juntaban el hijo de Barrero y otros y fue imposible frenar. Lo vivían muy de cerca”. Su hijo se siente orgulloso de haber seguido la profesión, pero recuerda los duros inicios: “Mi padre, cuando iba al campo con José Luis Ramos, me hacía salir a las vacas más grandes para quitarme la afición, pero no lo logró”. Arturo recuerda que en la Escuela vivió “una época buenísima”. “Desde bien pequeño viví el toro de cerca en mi casa. Aquí venían a entrenar los toreros con los que actuaba mi padre: Norte, Manrique, me acuerdo mucho de José Luis Ramos, de Rui Bento... Mi casa era un punto de encuentro de todos. Venían a banderillear y a entrenar. Justo aquí atrás donde nos encontramos”. Arturo gira el cuerpo hacia esa ventana que está al lado de la chimenea. Junto a ellos, era lugar de encuentro con todos los banderilleros de la época, Tito Guerra, Flores Blázquez, Barrero... El padre vuelve a entrar en la conversación: “Aquí hemos puesto hasta 100 pares de banderillas en un día. Y así casi todos”. Arturito asiente como un recuerdo imborrable de su niñez.