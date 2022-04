Álvaro de la Calle, protagonista de la encerrona de Madrid: “Nunca entendí tanto olvido”

No hay nadie que entrene más que él, muchos no entendían para qué, después de tanto tiempo y teniendo tan pocas oportunidades. Él lo tenía claro, algún día podía pasar lo que sucedió el domingo en Madrid. Y ahí salió la dedicación y la entrega de toda una vida. Llevaba 22 años esperando su oportunidad. La falta de contratos nunca minó su ánimo, ni su ilusión, ni su entrega. Ni tampoco la honradez, la seriedad y la pasión con la que afrontó su profesión. 47 años, en octubre cumplirá 23 de alternativa, apenas 27 corridas de toros en su vida. La última vez que apareció en letras grandes en el cartel de una corrida de toros fue la única tarde que toreó en 2016, en Muro (Baleares); desde aquel 19 de junio no había vuelto a torear una corrida de toros, salvo el Victorino que se partió un pitón en Olivenza, la tarde de la encerrona de Ferrera y le dejó que lo estoqueara el 6 de marzo. El año pasado toreó 16 festejos de sobresaliente, igual que llegó el domingo a Madrid, al primer gran acontecimiento de la temporada. Era el día de Emilio de Justo y Álvaro de la Calle encontró la tarde de su vida. Desde que actuó por primera vez en Madrid de sobresaliente (29 de septiembre de 2019) el veterano diestro salmantino siempre se viste de torero en el hotel de los aledaños de Las Ventas. Y cada tarde repite el ritual. Allí se ciñe la seda y el oro y desde allí se va andando hasta el coso con su hija Triana de la mano. Los porteros del patio de cuadrillas la dejan a entrar con su padre por esa puerta hasta la capilla y, cuando Álvaro acaba de rezar, le da un beso y enfila ya solo el tenebroso túnel de los miedos, la pequeña deshace el camino y junto a su madre se va camino de su localidad en la plaza. Le gusta estar cerca de la puerta grande. Esta vez vieron la corrida desde el 7. Allí se dirigió Álvaro de la Calle para brindarle el toro de Victoriano con el que dio su primera vuelta al ruedo en Las Ventas. Antes de empezar la faena al toro de Domingo Hernández, dejó la montera en la puerta de la enfemería. Eso es educación taurina en respeto al torero herido. El siguiente lo dedicó al público e hizo un gesto al cielo, el recuerdo de su padre, el gran Vicente de la Calle. Álvaro tintó de sangre de toro el terno caña y oro que tantas veces salió impoluto tras decenas de tardes de miedos sin sentir el desafío de un pitón. Esta vez se juntaron todos en las dos horas en las que despachó el de Domingo Hernández, Victorino Martín, Victoriano del Río, Palha y Parladé. Con solvencia, facilidad, torería añeja y, sobre todo, con dignidad fue convenciendo a todos con mientras salía uno tras otro por chiqueros. No llegó el triunfo explosivo y tan ansiado pero sí la ratificación de que merece la oportunidad que siempre le negaron. “Nunca entendí el olvido, pero lo acepté y traté de compensarlo y vencerlo con entrenamiento y dedicación a la espera de que algún día me abrieran una puerta”, reconoce Álvaro de la Calle (Salamanca, 28 de septiembre de 1974). “Siempre me sentí el último de la fila”, matizó. El lunes no dejó de sonar su teléfono, ayer se sucedieron las entrevistas. Volvió a Madrid. Una charla para los alumnos de la Escuela ‘Yiyo’, visita a los estudios de Tendido Cero de TVE, donde será protagonista el sábado y, como ya hizo el domingo por la noche, visita a la Clínica de la Fraternidad, para estar con Emilio de Justo.

–Aunque sea consciente de que esto pasa, ¿se llega a pensar antes?

–Si te soy sincero no lo pienso todos los días pero lo tenía en la cabeza. El año pasado toreé en muchas plazas de categoría, donde sale el toro serio y eso te hace ver que puede pasar. Es verdad que piensas en 2 o 3 toros; pero siempre mi pensamiento es afrontar los retos como si me las viera con seis. Tal vez por esa mentalidad, cuando acabo de entrar siempre me gusta echar una hora más de esfuerzo y dedicación para estar realmente preparado por si pasa esto... El físico es clave y le dedico mucho tiempo, para mí la clave siempre ha sido torear mucho de salón.

–¿Un sobresaliente es eso, un matador que va en segunda fila por si hay algún percance, o aspira a mucho más?

–La figura del sobresaliente no siempre ha estado reconocida ni bien valorada. Siempre intenté que se dignificara, aunque ese puesto siempre te encasilla, en mi caso siempre aspiro a más. Si te ven de sobresaliente ya no te ponen más. Y creo que eso es injusto. Por eso, mi reto era demostrar que uno está preparado. Mi mentalidad es que además de otras plazas para las que ya estoy contratado de sobresaliente, tenía doce toros en Madrid, los seis del domingo y los seis de Ureña de San Isidro. Que esa era mi gran oportunidad para destacar y no pasarme otros 12 o 15 años parado y sin torear...

–(El torero hace una pausa y, casi sin descanso, continúa...)

–Por eso yo siempre lo he visto como una oportunidad. Llamar la atención en un quite, bien colocado... Estando ahí, cuando no toreas nada o casi nada, demuestras que sigues en activo, te ven y se acuerdan de ti. Ahora con esto se engrandece más. Yo siempre he intentado respetar mi profesión y dignificarla.

–¿Qué piensa cuando se llevan al compañero herido y anuncian por megafonía que se queda solo, ante veinte mil personas, nada menos que con cinco toros de Madrid?

–Siempre hago el paseíllo como si fuera a torear. Esa es la mentalidad y para lo que uno se prepara. Poco a poco fui soltando la adrenalina. Es verdad que se me vio sereno, tranquilo. Aunque los nervios no los exteriorizas, estaban. Mi objetivo era demostrar que soy buen profesional y triunfar.

–Más allá del reto de los cinco toros, en ese momento también habría que ‘lidiar’ con el público. Meterlos de nuevo en la tarde después de la decepción de no ver más en la plaza al torero que iban a ver.

–A muchos le pudo sentar mal... Aunque enseguida lo entendió, cambió el chip. Sabían que había un torero al que no conocía pero que rápido vio mi disposición. Tuvo mérito que nadie se moviera de su asiento el resto de la corrida.

–Y tras la tarde surgieron dos opiniones: los exigentes que dicen que deberías haber salido lanzado y triunfado con esos toros; y los que destacan la dignidad, actitud y tu solvencia, ¿con cuál se queda?

–La oreja esa la tuve en la mano y era de justicia por la dimensión, por cómo lucí la corrida y que nunca me escondí. Creo que tuve una tarde digna, en la que no me dejé nada en el tintero. Se lo que hice. El de Victoriano fue un gran toro, no cabe duda, yo traté de lucirlo. Y se pudo ver. El de Victorino le costó llegar arriba; el de Domingo Hernández fue con el que más me costó, no me acoplé. El de Parladé lo toreé despacio, tuve la mala suerte de que me hizo guardia la espada. La tarde en conjunto creo que pude enseñar mis formas y dar mi dimensión. Y claro que hay que mejorar cosas. Sentí a la gente crujir con el de Victoriano, la hazaña está hecha y el que quiera meter los dedos es mala leche.

–Por si quedaba alguna duda, después de los cuatro toros estoqueados, en el sexto se fue a recibirlo de rodillas a porta gayola...

–No me quería dejar nada. Salí a por todas, pude enseñar mi concepto, que pese a haber toreado apenas, tengo cierta madurez. Y dar la sensación de tranquilidad, eso hizo que mi mente estuviera metida en la corrida. Eso me lo han cantado los profesionales. Iba sumando toros pero con mi mente fresca. Demostrar que física y mentalmente estaba preparado.

–Pese al poco rodaje, a la falta de experiencia, a todo lo que rodea y al resultado final, ¿es consciente de que pudo ser su gran oportunidad?

–Sí, soy consciente. Está claro. Si hay un número de orejas importante, si mato bien al sexto me cambia la vida. Me hacían falta las orejas, pero me quedo con la sensación de lo que sentí. Mi situación fue de salir reforzado. ¿Que había que redondear la tarde? Claro. Eso no siempre es posible. Ayer (por el lunes) me decían toreros como Finito o Ferrera, que me quedara con lo que hice bien, con el respeto con el que se me iba a tratar a partir de ahora.

–¿Cambiará de alguna manera la carrera de Álvaro de la Calle?

–Esperemos que cambie para bien. Que se vea compensado en contratos, alguna comisión de Francia ya nos ha llamado. Sigo con los pies en el suelo. Este ha sido un paso más grande de los que estaba acostumbrado. Esto es una lucha diaria, hay que seguir.

–¿Para qué debería servir una tarde como esa de Las Ventas?

–Lo que venga no lo sé, pero de momento ha sido de una gran motivación. Personalmente me da confianza. Dentro de que es Madrid, me trató bien y me exigió. Eso significa que me respetan. Mis sacrificios por ser torero los hago siempre con alegría. Entreno con ilusión, no lo hago con esfuerzo, porque vivo para el toro, y en él pienso 24 horas del día. Y esto me ha servido para dar un salto más. No pido que me pongan en las ferias de un cartel de relumbrón, pero al menos sí que me den la oportunidad que le dieron a otros para ir ganándome un sitio como han hecho otros toreros y salir de ese mundo oscuros del toreo. Que en Salamanca cuenten conmigo, donde siempre he sido el último de la fila. El olvido que siempre me persiguió pero siempre ha sido un estímulo para entrenar o luchar más.

–¿Cuál ha sido la respuesta de la empresa de Madrid?

–Cuando acabó nos dijeron que nos llamarían. Que iba a tener recompensa, que no tuviera duda que me iban a dar mi sitio. En el festejo se portaron muy bien, arropándome mucho Garrido, Piles, De la Serna.

–Y la pregunta que todos se hacen, una tarde así ¿se cobra igual? (En el convenio está fijado que un sobresaliente en coso de primnera estipula unos mínimos de 3.943 euros).

–El sobresaliente cobra igual, mates uno, ninguno o cinco como a mi me tocó. Ahora queda en manos de la empresa; en Gijón, donde viví una situación similar, Zúñiga sí tuvo un detalle. También te digo que, ya con lo que me pasó, el dinero queda en un segundo plano.

–¿Y lo más duro?

–Ver la cogida del compañero. Poco a poco íbamos recibiendo noticias, aunque hasta que no acabó el festejo no tuve un conocimiento de todo. Y luego, para un torero como yo, que no me dieran la oreja y tanta falta me hacía.

–22 años de alternativa, 47 años de edad, ¿con qué sueña?

–Con lo más grande. Soy de la quinta de Urdiales, Chacón, Ureña es un poco más joven... Igual que les vino tras muchos años de espera la oportunidad que aprovecharon, me puede venir a mí. Me coge maduro, con años de alternativa. Si pasa el tren espero subnirme como lo hicieron otros que pasaron a la historia como Andrés Vázquez, Gregorio, Ortega Cano, Espartaco...

–No hubo puerta grande, pero al termino del festejo a la puerta de cuadrillas había cientos de aficionados. Tardó casi dos horas en salir de la plaza. Entre ellos, estaba su hija y su mujer para recibirlo. Y los tres se fueron juntos y andando se fueron camino del hotel en la imagen más modesta del toreo.