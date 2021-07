Alejandro Marcos se viste de luces... casi dos años después: “Volver a torear es un privilegio”

“Volver a torear es un privilegio”, afirma Alejandro Marcos desde su pueblo de La Fuente de San Esteban donde este jueves buscó la paz la jornada previa a este retorno a los ruedos. “Es un privilegio por todo lo que ha pasado, que pueda vestirme de luces de nuevo y también hacer lo que más me gusta, que es torear”. A partir de ahí, incide en la responsabilidad que supone enfundarse en la seda y el oro otra vez: “Es un reto. Este tiempo de inactividad y de lejanía de los ruedos me ha servido para crecer mucho como torero. Se ha hablado mucho de mí en el campo, pero ahora lo tiene que ver la gente en la plaza, que es lo que vale”, confiesa el torero que el 25 de julio cumplirá cuatro años de alternativa (Santander, 2017). En las tres temporadas que toreó Alejandro Marcos suma doce corridas de toros, cuatro por campaña. El citado coso de Cuatro Caminos y Salamanca son los de mayor responsabilidad que pisó. Otro de los grandes alicientes de hoy es el cartel: “Hace este compromiso aún más especial si cabe de lo que ya lo era. Morante es una maxima figura y Ortega uno de los toreros del momento. A mí me gusta verlos como aficionado aunque en la plaza no me voy a dejar ganar por ellos. Es una oportunidad para sumarme al carro en el que quiero estar. El aficionado va a ver unos toreros a los que me quiero unir. Es un cartel que acompaña mi concepto”, concluye Alejandro Marcos.