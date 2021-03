Aforos al 50% en los cosos de Castilla y León... cuando se estabilice la Fase 4

Castilla y León podrá dar toros con el aforo al 50%, y sin limitación de espectadores en el tendido, en el momento en el que las autoridades bajen la situación sanitaria a Fase 3 y esta lleve en ese nivel al menos los quince días previos al festejo. Ahora está en Fase 4. Esa fue la conclusión a la que llegaron Carlos Zúñiga y Toño Matilla en la reunión mantenida con Javier Ortega, consejero de Cultura y Turismo de la Junta, y Gregorio Muñoz, Secretario General de Cultura y Turismo: “Nos dejaron claro que no tienen que hacer ninguna modificación de lo que está aprobado, y la norma es esa”, confesó Zuñiga sobre las opciones en las que pueden empezar a trabajar: “Concretaron que no habrá topes en el número de personas en esos límites y siempre que ese porcentaje esté distribuido por toda la plaza. No imponen el metro y medio”, matizó. “No se atreven a hacer previsiones a largo plazo pero con la situación actual mostraron muy buena disposición”. Tras la Semana Santa volverán a reunirse. Toño Matilla en Valladolid en mayo y Zúñiga en Zamora en junio, cuando además se celebran ferias en Soria y Burgos, serían las primeras capitales en dar toros en Castilla y León, donde el primer festejo está anunciado el 24 de abril en Villoria.