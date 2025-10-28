Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Morante realiza una riverina en La Glorieta. Artiz Arambarri / Ziklix

La afición de Las Ventas premia una genialidad de Morante en La Glorieta

El toro Brigadier también ha sido reconocido

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Martes, 28 de octubre 2025, 12:59

La asociación cultural taurina Chenel y Oro ha fallado sus premios de la temporada 2025 en el coso de Las Ventas.

Entre la bajara de quince reconocimientos dos tienen sabor salmantino: el primero, el toro 'Brigadier', perteneciente a la ganadería de Pedraza de Yeltes, que fue lidiado pasado 14 de mayo y ha sido ahora nuevamente reconocido pero ya como el mejor astado de todos los lidiados en el coso de la calle Alcalá durante le recién finalizada temporada; el segundo, al fotógrafo Aritz Arambarri, por la instantánea tomada no en Las Ventas sino en La Glorieta y en la que se registra una riverina —esa especie de chicuelinas con la muleta— con las abrochó su genial obra en el histórico 14J y que ilustró ya la cartelería de la pasada Feria de La Vega.

La gala de entrega de premios se celebrará el sábado 13 de diciembre a partir e las 12:00 horas en la sala Antonio Bienvenida de Las Ventas.

Premiados 2025 - Asociación Cultural Taurina

•MEJOR ENCIERRO - Saltillo (27 abril)

•MEJOR RES LIDIADA - Brigadier, Pedraza de Yeltes (14 mayo)

•MEJOR TORERO - Víctor Hernández

•MEJOR NOVILLERO - Desierto

•MEJOR PICADOR - Desierto

•MEJOR PUYAZO - Borja Lorente a Brigadier (14 de mayo)

•MEJOR HOMBRE DE PLATA - Iván García

•MEJOR PAR DE BANDERILLAS - Víctor del Pozo a Calentito de José Escolar (3 junio)

•MEJOR BREGA - Raúl Ruiz a Brigadier (14 mayo)

•MEJOR ESTOCADA - Morante a Tripulante de Garcigrande (12 octubre)

•MEJOR PRESIDENTE - Ignacio San Juan

•MEJOR FAENA - Borja Jiménez a Milhijas de Victorino Martín (15 junio)

•MEJOR TARDE - Festival 12 octubre

•PREMIO FOTOGRAFÍA TAURINA «GABRIEL CARVAJAL» - Aritz Arambarri (tomada a Morante en Salamanca)

Reconocimiento Especial

•A LA BUENA LIDIA - Isaac Fonseca - Raúl Ruiz - Juan Carlos Rey - Tito - Borja Lorente (14 de mayo)

