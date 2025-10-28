La afición de Las Ventas premia una genialidad de Morante en La Glorieta
El toro Brigadier también ha sido reconocido
Salamanca
Martes, 28 de octubre 2025, 12:59
La asociación cultural taurina Chenel y Oro ha fallado sus premios de la temporada 2025 en el coso de Las Ventas.
Entre la bajara de quince reconocimientos dos tienen sabor salmantino: el primero, el toro 'Brigadier', perteneciente a la ganadería de Pedraza de Yeltes, que fue lidiado pasado 14 de mayo y ha sido ahora nuevamente reconocido pero ya como el mejor astado de todos los lidiados en el coso de la calle Alcalá durante le recién finalizada temporada; el segundo, al fotógrafo Aritz Arambarri, por la instantánea tomada no en Las Ventas sino en La Glorieta y en la que se registra una riverina —esa especie de chicuelinas con la muleta— con las abrochó su genial obra en el histórico 14J y que ilustró ya la cartelería de la pasada Feria de La Vega.
La gala de entrega de premios se celebrará el sábado 13 de diciembre a partir e las 12:00 horas en la sala Antonio Bienvenida de Las Ventas.
Premiados 2025 - Asociación Cultural Taurina
•MEJOR ENCIERRO - Saltillo (27 abril)
•MEJOR RES LIDIADA - Brigadier, Pedraza de Yeltes (14 mayo)
•MEJOR TORERO - Víctor Hernández
•MEJOR NOVILLERO - Desierto
•MEJOR PICADOR - Desierto
•MEJOR PUYAZO - Borja Lorente a Brigadier (14 de mayo)
•MEJOR HOMBRE DE PLATA - Iván García
•MEJOR PAR DE BANDERILLAS - Víctor del Pozo a Calentito de José Escolar (3 junio)
•MEJOR BREGA - Raúl Ruiz a Brigadier (14 mayo)
•MEJOR ESTOCADA - Morante a Tripulante de Garcigrande (12 octubre)
•MEJOR PRESIDENTE - Ignacio San Juan
•MEJOR FAENA - Borja Jiménez a Milhijas de Victorino Martín (15 junio)
•MEJOR TARDE - Festival 12 octubre
•PREMIO FOTOGRAFÍA TAURINA «GABRIEL CARVAJAL» - Aritz Arambarri (tomada a Morante en Salamanca)
Reconocimiento Especial
•A LA BUENA LIDIA - Isaac Fonseca - Raúl Ruiz - Juan Carlos Rey - Tito - Borja Lorente (14 de mayo)