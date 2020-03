Una Campos más en ‘Viva la vida’: la hija de Terelu ficha por el programa

Alejandra Rubio ha dado un paso más en su carrera televisiva. La hija de Terelu Campos ha celebrado el 30 aniversario de Telecinco fichando por Viva la vida, el programa en el que también colabora su madre y su tía, Carmen Borrego.

Alejandra se ha convertido en una de las nuevas comentaristas de Supervivientes junto al resto de habituales colaboradores entre los que se encuentran Irene Rosales, Ylenia Padilla y Luis Rollán, entre otros.

Un primer día en el que ha tenido que tratar un tema delicado para las Campos: la relación de Rocío Flores con su madre, Rocío Carrasco. Muy políticamente correcta, Alejandra ha reconocido que le gustaría que cambiara la situación y que madre e hija hicieran las paces.

Además, ha reconocido que entiende perfectamente a Rocío Flores cuando habla de la situación tan complicada que vivió en el colegio. Y es que Ro confesó en Supervivientes que “una persona del instituto que me dijo que iba a ir a Sálvame a contar cómo era como alumna. Yo a mi padre no le conté nada de lo que me pasaba, era incapaz de hablarlo con él porque no quería que fuera al colegio a hablar y la gente pensara que yo tenía un trato de favor, porque no era así”.

Alejandra ha explicado que ella también tuvo el peso de la fama cuando estaba en el instituto, una situación que no le ha quitado las ganas de continuar con la estela de su familia.