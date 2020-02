Susana Molina, de ‘La Isla de las Tentaciones’, revela que ella no quería romper con Gonzalo de esa manera y por qué lo hizo

“Yo sentía muchísima pena. Cómo yo ahora me despido de mi mejor amigo, mi compañero, la persona que me ha acompañado durante seis años, que mejor me conoce. Creo que es el momento más complicado de mi vida, de verdad”, explica en referencia al momento de su hoguera final.

Y es que Susana no quería dejar a su chico en este momento: “Yo iba dispuesta a no hacerlo allí en medio. Yo no quería hacerlo para nada en público, yo pensaba recriminarle algunos comentarios que había hecho pero pensaba decirle: ‘Me voy con Gonzalo pero con una conversación pendiente’. Todo el rato, conforme yo iba andando por las antorchas, iba repitiéndome: ‘me voy con Gonzalo pero con una conversación pendiente’. Era lo que yo tenía establecido”.

Pero la pregunta de Mónica Naranjo sobre si seguía enamorada de su novio, le rompió por dentro: “Cuando yo llego me rompo, tenía una sensación de culpa y de pena horrible y empiezo a recriminarle los comentarios que él ha hecho. Pero yo me sentía super falsa y que eso no era lo que yo realmente estaba sintiendo. Entonces, cuando Mónica me preguntó si yo estaba enamorada, ya dejé de ver los cámaras, dejé de ver fotos e incluso dejé de ver a Gonzalo y se lo conté como si fuera una amiga”.

Un final del que se arrepiente a día de hoy: “Me he arrepentido muchísimo de haber hecho eso ahí en público, porque no quería hacerle ese daño delante de la gente, pero pienso que es la primera vez en mi vida que he sido valiente. Creo que es la vez que más libre me he sentido, es decir, me quité como 20 kilos de encima en ese momento y esa noche, lloré muchísimo, lo pasé muy mal, pero cuando me levanté por la mañana dije: ‘ya lo he hecho’”.