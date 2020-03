'Supervivientes': Elena, la madre de Adara, se rompe al conocer la salida de Hugo

La marcha de Hugo Sierra a Playa Desvalida ha dejado en shock a Elena, la madre de Adara. Rota de dolor se despidió del que fue su mayor enemigo dentro y fuera de la isla. Una actitud incomprensible para muchos que no entendían cómo Elena respondía así a la salida del uruguayo.

"Era mi ganador", explicaba la madre de Adara en La Palapa. Por su parte, Hugo Sierra salía junto a Ivana Icardi tras no salvarse de la nominación y le deseaba suerte al resto de concursantes: "Mucha suerte a todos, espero que empiece un concurso un poco más real, de mojarse más y que cada uno vaya por su lado".

Un adiós que dejó muy mal a Elena pues como ella misma explicaba: "Para mí era mi ganador. A pesar de todo, yo quería que se quedara porque, si le va bien a él, le irá bien a otra personita. Yo quería que con esto todo pudiera estar mejor fuera".

Y es que la superviviente explicaba: "Me da muchísima lástima, no sé qué ha pasado, no sé qué ha fallado. Lo siento si he interrumpido o he dicho algo malo... no sé".