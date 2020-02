Supervivientes contará con José Antonio Avilés

José Antonio Avilés, cordobés de 23 años, ha anunciado en el programa ‘Viva la Vida’ de Telecinco su participación en el concurso estrella de la cadena. Se unirá a personalidades como Vicky Larraz o Nyno Vargas.

Es una cara conocida del programa en el que colabora como tertuliano. “Es una oportunidad máxima que voy a aprovechar hasta el último minuto”, ha declarado en ese espacio, a lo que ha añadido: “El mayor miedo es la vuelta, ver qué me encuentro. Es una decisión que tomas y que tiene unas consecuencias. Si hay algo que me ayuda es que yo quiero que se me conozca. No al José Antonio que no deja hablar, al gritón...”