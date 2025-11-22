Qué series ver este fin de semana antes del gran estreno de 2025

José Fuentes Rajo Salamanca Sábado, 22 de noviembre 2025, 06:15 Comenta Compartir

Con la llegada del frío parece que el plan de quedarse en casa viendo una película o una serie se ha vuelto más atractivo.

Para los suscriptores de Netflix, en el top 10 se encuentra 'El cuco de cristal', basada en la novela homónima de Javier Castillo. En este thriller, En este thriller, una joven residente de medicina sobrevive a un infarto gracias a un trasplante de corazón y viaja al pueblo del donante para conocer su historia. Lo que parecía un gesto de gratitud se complica cuando, el mismo día de su llegada, una desaparición conmociona a la comunidad. Pronto descubre que el lugar arrastra viejos secretos y un caso sin resolver que lleva veinte años marcando a sus habitantes.

Si esta miniserie no aporta suficiente tensión, se puede optar por 'La bestia en mí', una ficción que sigue a una escritora marcada por la muerte de su hijo pequeño. Aislada del mundo y bloqueada creativamente, su vida da un giro cuando un influyente empresario, antiguo sospechoso de la desaparición de su esposa, se muda a la casa de al lado. Movida por el miedo y la fascinación, ella se adentra en una investigación obsesiva que la arrastra a un peligroso juego psicológico con consecuencias imprevisibles.

En HBO MAX, sigue triunfando el terror a pesar de estar a finales de noviembre. Lo más popular continúa siendo la serie basada en la famosa novela de Stephen King, 'It: bienvenidos a Derry', y la miniserie documental 'Expediente Vallecas', que trata sobre el caso paranormal más famoso de España , aún sin resolverse.

Por otro lado, en Movistar+, se estrenó este jueves 'Anatomía de un instante', basado en el libro de Javier Cercas y que tiene el golpe de Estado del 23 F como eje central de la trama en el marco de la Transición Española.

En cuanto a los estrenos de la próxima semana, muchos espectadores tienen apuntado el miércoles como una fecha importante, ya que es cuando sale a la luz la primera parte de la quinta y última temporada de uno de los mayores éxitos de Netflix: 'Stranger Things'. Tal es la expectación, que esta semana el consumo de las temporadas previas han posicionado a la serie ya en el Top 10.

