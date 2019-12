Tras volver a la televisión como uno de los concursantes más esperados de Gran Hermano VIP, Antonio David Flores ha entrado este miércoles al plató de Sálvame como el nuevo colaborador del programa estrella de Telecinco.

Con una gran expectación y misterio, desde el plató han empezado a apuntar datos del nuevo colaborador, desvelándolo finalmente Lydia Lozano por error, lo que ha supuesto el primer enfrentamiento en el programa de Antonio David al comentarle a Lydia: “Anda que estás tu para guardar un secreto”, a lo que la colaboradora le reprochaba indignada: “No me digas tu eso porque he tenido que ir muchas veces delante de un juez por guardarte secretos”. Sin duda, una bienvenida de lo más agridulce.

“Llevaba mucho tiempo queriendo venir aquí”, ha continuado el nuevo colaborador mientras sus nuevos compañeros aseguran que tiene mucho que aportar al programa. “Estoy muy agradecido, de corazón, por esta oportunidad”, ha agradecido el ex marido de Rocío Carrasco, que asegura que es “un momento muy deseado” y espera “no defraudar a nadie”.

En su regreso a la televisión después de años enfrentado judicialmente a Rocío Carrasco, Antonio asegura que a pesar de que coincidirá con Belén Rodríguez: “no vengo a quitar sillas ni puestos a nadie”, aunque asegura que por criticar a su hija está apuntada en una lista de “enemigos”. En cuanto a su situación personal ha explicado: “Ya queda poco de la deuda que tengo de Hacienda, ‘GH VIP’ ha sido positivo tanto personalmente como económicamente porque me ha favorecido mucho y me he quitado parte de esa deuda”.A