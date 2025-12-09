El guiño a Salamanca en Saber y Ganar que pilló por sorpresa a dos participantes ¿sabrías responder? Javier y Anna fallaron en sus respuestas, mientras que María José acertó

La Gaceta Salamanca Martes, 9 de diciembre 2025, 14:47

Este lunes, en el mítico programa de La 2 'Saber y Ganar', coincidió una pregunta con el centenario de la escritora salmantina Carmen Martín Gaite. En una de las pruebas del concurso, Jordi Hurtado planteó: «¿Con qué libro ganó el Premio Nadal?»

La cuestión puso en aprietos a dos de los concursantes. Javier y Anna fallaron en sus respuestas, mientras que María José acertó el título: Entre visillos, la novela con la que Martín Gaite obtuvo el galardón en 1957.

El momento, breve pero significativo, sirvió para recordar a la autora en plena conmemoración de su centenario y para acercar su nombre a miles de espectadores.

Un guiño inesperado en la parrilla de la tarde que volvió a poner a Salamanca y a una de sus escritoras más destacadas en el foco del interés cultural.