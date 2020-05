Rocío Flores confiesa que quiere ser madre "pronto"

Tras más de tres meses en Honduras, el programa de 'Supervivientes' llega a su fin. Rocío Flores Carrasco, como le gusta a ella decir que se llama, (porque tiene a papá y a mamá siempre presente), se ha convertido en una protagonista indiscutible de la edición, aun sin saber si la ganará.

Es momento de regresar a España y encontrarse con familia y parejas. A pesar de su juventud y de los problemas con su madre, Rocío Carrasco, Rocío Flores tiene muy claro que quiere ser madre, y no en un futuro muy lejano. A sus 23 años, cuando el próximo 13 de octubre cumplirá 24, el reloj biológico está llamando a su puerta. Así, al preguntarle en el programa que, cuando querría ser madre, comentaba: "Pronto".

A pesar de su convicción siempre jugará un papel importante su novio: "Quiero serlo pronto, pero depende también de Manuel", al cual le declaraba todo su amor: "(Lo quiero tener) con mi pareja que le amo con locura".

A la hija de Antonio David Flores, le encantaría tener un varón: "Quiero un niño", a lo que, el presentador, Jorge Javier Vázquez no pierde comba y le comentaba que si le pondría de nombre 'Fidel' a lo que Rocío, muy ávida y sabiendo estar aunque siempre le flojeen las lágrimas, comentaba divertida que estaba pensando en otro nombre: "Que se llame Jorge Javier"... Reían y comentaba ella junto a la mujer del que fuera marido de su abuela Rocío Jurado, (Ana María Aldón): "Vas a ser el padrino, ahora por listo".

Las bromas no se dejaron de suceder ya que Jorge Javier se quitaba responsabilidades diciendo que a él no le dijeran que ni padrino y que no le invitaran a bodas y esas cosas, mientras bromeaban lo que le cuesta soltar dinero: "Te toca pagar"... Rocío Flores comentaba ante la negativa de Jorge: "¡Qué soso!".

Rocío, se echaba unas risas tras unos lloros anteriores, porque la joven lleva angustiada todo el concurso y con miedo por si ha hablado más de la cuenta de su madre, Rocío Carrasco y a esta, le pudiera haber sentado mal.