¿Recuerdas cómo eran los comienzos de ‘Pasapalabra?

Dos meses han pasado desde que Pasapalabra, uno de los concursos más queridos por los espectadores españoles, se cayera de la parrilla televisiva por una sentencia que obligaba a Mediaset a dejar de emitirlo. De esa forma, se ponía fin a 19 años de emisiones. Pero, ¿recuerda cómo eran esos primeros programas?

Los pasos iniciales del concurso fueron en Antena 3, de la mano de la presentadora Silvia Jato, quien ha recordado los primeros pasos de ‘Pasapalabra’ en el programa de La Sexta, ‘Zapeando’.

“Empecé con 19 años en la tele”, recordó con nostalgia. En esa línea, Jato siguió rememorando cómo se fraguó el cambio de ‘Pasapalabra’. “Me quité el pinganillo. Importante, porque hay dirección, y digo ‘este me va a matar’ y dije ‘a tomar viento’, aquí damos el bote. Con la A, con la B, con la C... Y todos ‘uhhhh’, volví a ponerme el pinganillo y me dijo mi director ‘la hostia Jato”, ha asegurado.

Gracias a este cambio el formato cogió un mayor ritmo (prescindir del pinganillo), así es cómo el programa tomó la identidad que ha perdurado con el resto de presentadores: la efímera intervención de Constantino Romero (31 programas); el polifacético Jaime Cantizano (63 programas) y la etapa más extensa, de la mano Christian Gálvez (3.292 programas).