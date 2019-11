Pepe Rodríguez, cansado de las especulaciones sobre ‘MasterChef Celebrity’

Pepe Rodríguez ha sido el encargado de reconocer el Premio Nacional de Hostelería 2019 a la labor de difusión de comunicación que se le ha otorgado a MasterChef. Una gran reconocimiento que llega después de años de éxito.

Y es que el chef no sabe cómo agradecer la oportunidad que le dieron cuando entró a formar parte de este talent show: “Yo creo en la suerte, tengo mucha suerte desde que nací, siempre he tocado palos que me han llevado a esos sitios tan agradables. Siempre ha habido cocina en la televisión, pero a veces no había cuajado tanto, no sabes por qué aparece este programa y se convierte en un fenómeno, había que estar en el momento justo”.

En lo referente a la edición de este año, Pepe Rodríguez tiene clara cuál ha sido su revelación: “Me ha sorprendido mucho Tamara, es un personaje del papel couché, una señorita que no se ha metido nunca en una cocina y la tía se remanga y está ahí como una más. Me gusta mucho la fuerza de Ana Milán y de Vicky Martín Berrocal, son dos mujeres con una potencia, una fuerza... cuando hablas con ellas yo me encojo un poquito, tienen esa seguridad en sí mismas. Félix Gómez me parece un tío callado, discreto, sencillo, más que un actor parece un deportista de élite, tiene esas cualidades de un deportista de élite, fijación, trabajo, rigor... Personajes que me gustan, son tíos que están haciendo un programa brillante”.

Y sobre la supuesta filtración del ganador de esta edición, el chef asegura que lleva escuchando la misma historia desde que se estrenó el formato: “Siempre se filtra, siempre hay alguien que dice algo, a veces coincide y la gran mayoría no”. Una noticia que no resta importancia al éxito que han acumulado durante todos estos años y que no le ha hecho olvidarse del equipo que lo formó en sus inicios, sobre todo de la presentadora Eva González: “La seguimos echando de menos, han sido seis años, codo con codo, viajando, desayunando, vistiéndonos, desnudándonos, haciendo una vida en común. Al final nos mandamos nuestros WhatsApp, te acostumbras porque la vida al final te das cuenta de que nadie es imprescindible. Por desgracia nos acostumbramos a las ausencias pero para eso tenemos los WhatsApp”.