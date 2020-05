Pablo Motos casi se arruina dos veces: “Estuve un año sin cobrar”

Pablo Motos ha querido explicar en su programa que ha estado a punto de arruinarse dos veces. El presentador de ‘El Hormiguero’ ha respondido a la pregunta de Trancas y Barrancas sobre si había estado al borde de la ruina alguna vez con mucha franqueza.

“Yo, gravemente, dos veces”, comenzaba explicando Motos para continuar asegurando que fueron tan graves como “tener dinero un día y que me estuviese estafando un señor en el que yo deposité muchísima voluntad”.

Y es que todo se debió a la estafa de una persona en la que él confió ciegamente: “En su nombre yo había firmado unos 300.000 euros y me tangó. Me perdonaron parte de la deuda porque era una cosa de publicidad que había firmado por él, como estaba todo a mi nombre me cayó la del pulpo”.