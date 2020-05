Mucho se ha hablado desde que comenzó 'Supervivientes' de las actitudes de Ana María Aldón que podían enfadar a José Ortega Cano, sin embargo el torero siempre ha salido en defensa de su mujer y ha alabado su concurso, incluso cuando la diseñadora no ha defendido a Rocío Flores de las críticas de sus compañeros. Pero parece que ha caído la gota que ha colmado la paciencia del diestro que ya no puede ocultar más su enfado.

Anoche Ortega Cano conectaba en directo con 'Sábado Deluxe' y se mostraba más serio que nunca respecto el programa que está haciendo su mujer, haciéndole un reproche en público delante de toda la audiencia.

Haciendo un repaso de algunos de los momentos más divertidos de Ana María en Honduras, el torero tuvo que hacer frente a las imágenes de su mujer rebozándose por el suelo con Albert Barranco o comiendo tarta del cuerpo de su compañero. Algo que sin duda no ha hecho ninguna gracia a su marido.

"Tengo que hablar con ella, lógicamente", comenzaba el diestro muy serio y aseguraba: "No tiene que ser fácil, no comer o dormir, tiene que ser durísimo y yo no sería capaz, pero también hay momentos de disfrute... Lo tengo que hablar con ella lógicamente".

Sin embargo, Ortega no conseguía ocultar su malestar ante las imágenes y sentenciaba: "Le daré la enhorabuena por su concurso, ha superado la barrera de los miedos, las pruebas, la comida, ha sido una jabata, pero las tonterías nada más que con su marido".

Saliendo en defensa de la concursante, Jorge Javier aclaraba: "Yo creo que son juegos par evadirse del hambre y de las cosas que están pasando, con cero connotación sexual", a lo que el torero respondía: "Estoy de acuerdo, gracias".