Ortega Cano desconocía la dura infancia que Aldón vivió con su padre

La recta final de 'Supervivientes' es inminente, y Ana María Aldón, mujer de José Ortega Cano se ha postulado como una fiel superviviente y una posible ganadora. El concurso no deja de ser un carrusel de emociones y hemos visto a los concursantes pasar por todas ellas...

El marido de Aldón no puede estar más orgulloso de su mujer: "Yo sé que es una mujer fuerte, bien echada para adelante. Desde bien joven le tocó trabajar en el campo haciendo labores de hombre y la verdad me está impresionando".

En esta montaña rusa de emociones, la diseñadora de moda se abría en cuerpo y alma para contar la dura niñez que tuvo que vivir junto a un padre maltratador. Sorprendentemente, Ortega no sabía nada de ese trauma infantil: "No lo conocía. Nos conocemos hace 8 años y ella me dijo a mí que había tenido una niñez bastante dura pero nunca quise preguntarle y tampoco intermediar en nada. Me sorprendió mucho cuando la pudimos ver en el puente de las emociones", explicaba el viudo de Rocío Jurado a través de videollamada en el programa que presenta Ana Rosa Quintana. Esta no es la primera aparición del torero, ya que ha hablado en otros programas de la cadena de Mediaset.

La concursante que se ha rapado el pelo en la isla por comer, sorprendía a propios y extraños cuando relataba con esa crudeza, que incluso deseo tener un cuchillo para matar a su padre. En cuanto a como lo vivió el momento comentaba: "Como lo han vivido la mayoría de los españoles que lo han visto".

Durante el concurso, y junto a Lara Álvarez hemos visto diferentes parte de Ana María, algunas que, incluso le han pasado factura y donde el torero no se ha sentido de lo más cómodo pero que entiende, como cuando fue tan criticada por no apoyar a Rocío Flores Carrasco. "Estoy seguro de que ella ha intentado estar y no crear ningún problema". Y media: "A lo mejor en algún momento ha podido faltar un poquito el calor o el apoyo de Ana María hacia Rocío pero, en el conjunto total del programa se está viendo que ella cuando puede arrima el ascua hacia Rocío y la favorece en lo q puede. Es supervivientes y la palabra lo dice", precisa Ortega Cano.

Lo importante es dejar atrás lo malo: Lo pasado, pasado y ahora nos toca vivir una etapa de la vida muy bonita con nuestro niño. Ella terminó la carrera de diseño, es una mujer muy preparada y lo mismo que le hemos visto muy fuerte haciendo cosas de hombres porque es muy fuerte... borrón y cuenta nueva. Una etapa bonita y a disfrutarla".

Ortega está deseando que vuelva y le recuerdan en 'El programa de Ana Rosa' que no le ha bajado la líbido: "No, no no, le daremos todo lo que haga falta", comenta divertido.

La imagen de Rocío Jurado está muy presente en la vida también de Ana María, la cual ha llegado a decir que 'como Rocío no habrá ninguna': "Ella es de Sanlucar y son vecinos de Chipiona y es una admiración total hacia Rocío como artista y como persona. Cuando toca hablar de Rocío lo hace con mucho respeto y midiendo sus comentarios porque no quiere molestar a nadie que le pueda afectar", apunta el que fue compañero de 'La Más Grande'. Arte y cuidado de principio a fin.