Oriana Marzoli humilla a Yola Berrocal en 'La Casa Fuerte'

Oriana Marzoli lo ha vuelto a hacer, parece ser que no puede vivir sin ser el centro de la polémica y en todas las discusiones que hay en La casa fuerte tiene que estar ella como protagonista, o por lo menos lo intenta. En esta ocasión Yola Berrocal le decía a la de MyHyV que si le parecía que el suelo estaba sucio que limpiara ella, ya que nunca le ha visto llevar a cabo las tareas de mantenimiento de la cocina.

Esta contestación le sentaba fatal a Oriana que empezaba a descalificar a la concursante metiéndose con su físico: "Me daría vergüenza ver a mi mamá vestida así" a lo que Yola le contestaba: "No me vas a humillar, ¿tú qué te crees que eres?".

Más tarde, Yola aprovechaba un momento de tranquilidad para exponer frente a la cámara qué opina acerca del desencuentro que había tenido con ella: "Oriana actúa así conmigo porque a ella le vale todo con tal de estar ella arriba, se piensa que es superior y como sabe cuáles son mis puntos débiles, ha ido directamente a ellos".

La discusión acababa de la peor forma posible ya que Oriana Marzoli cogía una zapatilla de Yola y se la tiraba al tejado. No sabemos qué tiene en contra de ella, pero parece que la de MyHyV solamente sabe atacar al resto de sus compañeros por el físico.