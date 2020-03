‘Operación Triunfo’ pone fin a una de sus tradiciones por el coronavirus

El coronavirus ya se encuentra en casi todos los rincones del mundo, por lo que no era de extrañar que llegase también a ‘Operación Triunfo’. Este fin de semana los concursantes salieron por primera vez al exterior para firmar discos en Madrid, Barcelona y Valencia y perdieron la seguridad y el aislamiento que les otorga estar dentro de la academia, por lo que previamente se les dio una charla sobre la nueva pandemia que azota el mundo.

Pero, las medidas de seguridad que ha tomado el programa no se quedan ahí. Terminar contagiados por coronavirus no solo sería un gran riesgo para la salud de los concursantes, sino que además podría entorpecer las galas y propiciar que muchos de los chicos y chicas no pudiesen utilizar su voz. Por lo que, la dirección del programa ya pidió el pasado fin de semana que todos los asistentes a las firmas de discos llevasen las manos limpias y desinfectadas, además de evitar el contacto con ellos.

Pero, además, una nueva medida de seguridad se les ha impuesto a los concursantes, quienes ya no pueden mantener contacto con el público que asiste a las galas. Esto implica que, al cruzar los triunfitos la pasarela, no pueden chocar las manos con los cientos de fans que asisten cada domingo al programa. Ha sido el propio Tinet Rubira, productor de Operación Triunfo 2020, quien ha confirmado la nueva medida después de que varios periodistas y espectadores se diesen cuenta: “Que el público en el plató de ‘OT’ no haga por chocar las manos a los concursantes durante su paseíllo al escenario, ¿tiene algo que ver con el coronavirus?”, ha preguntado un usuario, a lo que Rubira no ha dudado en contestar: “Sí, por precaución”.