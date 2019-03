Muere Luck Perry, el inolvidable Dylan de “Sensación de vivir”

Luke Perry, el icono de la televisión que saltó a la fama en Sensación de Vivir, ha muerto este lunes víctima de un derrame cerebral masivo, según informa TMZ.

El actor ingresó de urgencia el pasado miércoles tras sufrir un derrame cuando se encontraba en su casa de Sherman Oaks, California. Sus representantes dijeron que los médicos habían sedado a la estrella, con la esperanza de darle a su cerebro la posibilidad de recuperarse del trauma. Sin embargo, parece que el daño era demasiado extenso, publica TZM.

Perry comenzó su carrera a principios de los años 80 y se hizo famoso por su personaje Dylan McKay en Sensación de Vivir, la serie producida por Aaron Speeling. Actualmente, interpretaba al padre de Archie en el la serie Riverdale. El próximo proyecto de Perry que está pendiente de estreno es en la película sobre el asesino en serie Charles Manson de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood.