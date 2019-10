Tras pedir perdón a Jorge Javier, Mila ha querido exculparse con su público: “Me repito y me repiten que este es un programa de entretenimiento para vosotros y yo me meto en esa burbuja negra que me ciega. Me gustaría contarle a mi AMIGO que en un mes y medio es complicado soltar lastres de años, que aquí el tiempo pasa de una manera diferente y sin aviso te llegan los demonios de toda una vida y juega con tu cabeza”.

Mila Ximénez ha hecho un análisis de su paso por Gran Hermano VIP. Molesta y dolida consigo misma, la colaboradora de Sálvame ha explicado cómo se siente en su último post: “Me gustaría explicar que aunque no lo parezca, cada día intento librar mis batallas contra mis miedos, mis inseguridades y mi sentido absurdo del ridículo. Puedo jurarlo y mi rabia es que anoche sentí que no he sabido mostrarlo. Mis momentos de rabieta, parece que han desdibujado mis propósitos. Así que hoy tengo la misión de volver a empezar y me pierdo por dónde”.

Alba Carrillo pide a su madre que no vuelva al plató de ‘Gran Hermano VIP’

Alba Carrillo no está atravesando su mejor momento. La modelo ha vivido una semana de lo más convulsa dentro de la casa de Gran Hermano VIP. Su forma de actuar durante la gala del jueves le ha acarrerado muchas consecuencias.

Abatida y triste, Alba ha querido expresarse en el blog del concurso para pedir, entre otras cosas, que nadie la defienda más en el plató de Telecinco: “Creo, según el feedback, que mi concurso está siendo penoso y prefiero no poner ni a mi madre, ni a ninguno de mis seres queridos y amigos en esa tesitura. Ayer vi la cara de mi madre hinchada y, si la conozco bien, debe estar llorando mucho y pasándolo fatal. Me siento súper responsable y no quiero que siga sufriendo por esto. Te pido, mamá que no me vayas a defender más. Te agradezco tu esfuerzo y cariño, pero no quiero que te veas en situaciones complicadas por mi mal hacer. Lo siento”, y añadía: “Yo quiero que mi madre sea ella y, si me habla, que me diga lo que siente de verdad, independientemente de concursos y cosas ajenas. Quiero que seáis felices, papá y tú, que hagáis de abuelos y no que tengáis que sufrir por mí. Os Pido perdón. Os quiero mucho siempre”.

A Santi Burgoa, el presentador que le ha robado el corazón, le pide también perdón por si su actitud dentro de Guadalix le ha afectado: “No quiero que nada de lo desastroso de mi concurso, te afecte. Hablaremos cuando salga. Siento todo esto”.

Una sinceridad que también tiene para Belén Esteban, pues le pide respeto: “Te pido disculpas si juzgué tu programa. Seguramente yo salga en cualquier momento y, por supuesto, no ganaré. Yo siempre te he tenido mucho cariño y cuando trabajé contigo en Sálvame, sentí mucho tu apoyo y siempre me sentí protegida por ti. Por eso, me duele tanto que abuchees cuando contesto los domingos. Tú sabes lo difícil que es está experiencia y sabes lo que puede doler y desestabilizar un abucheo o un mal grito. Entiendo que no te guste mi concurso, que juzgues lo que hago mal, pero, por favor, no me abuchees, me siento humillada. Muchas gracias y un beso enorme, Belén”.

Un post donde termina explicando su concurso así “me siento como una verdadera mierda, lo estoy haciendo fatal y no sé cómo remontar”.