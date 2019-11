Mila Ximénez a Hugo Castejón en GH VIP: “Me pagan un dineral, pringaíllo, que estás ganando una mierda”

Este miércoles por la noche, antes de que se hicieran los alegatos para ayudar a los nominados de GH VIP 7, Mila Ximénez protagonizó una discusión muy tensa con Hugo Castejón y sacó todo lo que llevaba dentro.

Mila Ximénez era la que empezó diciendo: “Ayer aprovechaste para darme un empujón cuando te salvaron lo que pasa que no me di cuenta. No me vuelvas a tocar, no lo vuelvas a hacer”. Pare entender esto tenemos que hacer memoria y es que el martes, cuando la periodista y el repescado estaban en el patio con las vayas bajadas y Jorge Javier Vázquez desveló que Hugo Castejón era la persona que se salvaba de la expulsión, este se abrazó a la colaboradora de Sálvame. Ahora, días despué,s asegura que cuando hizo esto le metió un empujón, siendo consciente de lo que hacía.

La discusión no terminó bien y Mila Ximénez le terminó diciendo: “Me pagan un dineral cariño, pringaíllo que estás ganando una mierda. Tú estás pagando por estar aquí. Yo no me puedo quejar, tu vendrías pagando”. Un comentario que ha sido muy criticado en las redes sociales y por el que se está juzgando la ‘maldad’ que puede tener la concursante al decirle estas palabras al repescado.