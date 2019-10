Mafalda Carbonell, la niña de la que no paran de hablar tus hijos

A día de hoy, no hay quién no conozca a Mafalda. Ella es la hija de Pablo Carbonell y de María Arellano... Tanto es así, que para los mayores él sigue siendo Pablo Carbonell, pero para los niños Pablo, es solamente, el padre de Mafalda. Y es que desde que Mafalda, apareciera participando con el cantante y escritor en ‘Tu cara me suena’ y en ‘Jugando con las estrellas’, se ganó el calor popular... Sin embargo, todos vieron en ella una estrella, y la que más claro tenía que quería seguir trabajando como papá fue la propia Mafalda. Pablo, desde la distancia, sigue su carrera sabiendo las luces y las sombra que hay...

Desde entonces, se ha convertido en toda una estrella mediática y no hay sitio por donde vaya que no la paren para hacerse una foto o para hablar con ella. si algo tiene claro es que quiere hacer muchas películas y a sus 11 años, lleva a sus espaldas tres cintas y dos series donde ha trabajado con dos directores que son como sus tíos: Alex de la Iglesia y Juanma Bajo Ulloa. Pero la niña del Club Houdini de Disney Channel que ha comenzado temporada el pasado 5 de octubre, va creciendo y cada vez va teniendo más proyectos, entre los que se encuentra una película y dos series.

Mafalda Carbonell, (que está cursando sexto) tiene una gran vitalidad y ganas de seguir en el terreno de la interpretación, por ello no para de formarse, e incluso va a clases de especialistas de cine. Pero, ¿Cómo es Mafalda? ¿Cómo comenzó en este mundo? Hoy os dejamos una entrevista a la limón realizada por mayores y Carlota y Cristina, dos niñas de su edad.

¿En qué momento se te ocurre comenzar a actuar?

Pues fue viendo a mi padre actuar... él estaba muy crecidito y ahora más... ¡Te quiero papá! (comenta de lo más simpática). Yo le decía: “¿Quiero hacer eso!”. Le veía actuando, en los escenarios y después de ir a la tele y a Tu cara me suena dije que quería volver...

¿Te parece difícil aprenderte los papeles? ¿Te ayuda mamá?

No es dífiicil porque casi siempre hay ensayos. A veces le digo que me dé la referencia pero prefiero quedarme sola y concentrada.

Te has convertido en una niña muy conocida, por encima de tu padre, dentro de la gente de tu edad ... ¿Cuándo llegas a clase qué te dicen?

Al llegar de rodar la película me aplaudieron y la verdad, siempre me preguntan qué tal me ha ido. Me tratan como siempre aunque con un poco más de respeto, eso sí, como tiene que ser... (dice con humor).

¿Qué pasa que antes no te trataban con respeto?

Sí, bueno... Vamos creciendo todos y nos vamos conociendo más, vamos sabiendo más.

¿Qué es lo que más te ha costado que recuerdes?

Profesionalmente no me ha costado mucho porque no he ido a castings. Aun así, lo que más me ha costado es la serie de Disney Channel.

Mafalda, me han contado que tienes un gran sentido del humor. ¿Cómo es rodar con grandes directores de cine como Alex de la Iglesia y Juanma Bajo Ulloa?

Ja, ja, ja. Le han regalado hace poco un megáfono a Álex y, si te regalan un megáfono es para hablar sin tener que alzar la voz. Pero como hablaba alto, le saqué una pila y luego se la tuve que volver a meter. Y tenía una sirena y se la puse y tuvo que salir corriendo. Y rodando con Juanma le decía: “Me he aprendido el texto genial”... y luego lo pensaba y decía: ¡Ah!, porque la película es muda y claro no hay texto.

¿Cómo es estar en casa entre tanto genio?

Parece que es una jaula de leones (comenta entre risas). No, que va, es una casa normal.

¿Algún defecto de tu padre?

Que es un cabezón y enfadica. Y cuando le digo eso, dice: “Mafalda estás de muy mala leche”. Yo creo que se enfada demasiado.

(Sin embargo, María Arellano, mamá de Mafalda y pareja de Pablo, cree que lo que le pasa es que siempre está muy metido en su trabajo y que a veces, no se entera de las cosas -Comentan con humor-).

¿Virtudes?

Parece muy divertido, pero es muy serio. Tiene su gracia y su genio. El otro día estaba en PortAventura y me perdí. Va mi madre y le pregunta que donde estaba y le dice que me había perdido y siguió haciéndose la foto con una señora. Y yo estaba con el patinete buscándoles porque me había perdido.

Por cierto, ¿te gustan las atracciones fuertes?

Sí...

¿Cuál es la que más te ha gustado?

La que más me gusta es Furius Baco... Eso de ver una película y que pases de 0’ a 130 km por hora...

¿Eres de parque de atracciones?

Es la primera vez que iba a PortAventura.

¿Tú comida favorita?

Pizza 4 quesos y la pasta rellena, en general la pasta, me gusta mucho la comida italiana.

¿De música?

Un poco de todo, me gusta el trap y el reggeaton.

¿Escuchas los Toreros Muertos?

No me he metido nunca en Youtube a escucharles, ya le escucho en casa.

¿Te has comprado el móvil o te lo han regalado tus padres?

Me lo han regalado los Reyes.

Mafalda, una niña artista, con carisma que ha que conseguido conquistar al público y convertirse en toda una estrella.