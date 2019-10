Lo que ha conseguido MasterChef, no lo ha logrado ningún otro programa. Cada vez van siendo menos los aspirantes que quedan entre las cocinas del programa, y esta sema a la expulsión le ha tocado a Ana Obregón, que había vuelto como repescada hace tan solo una semana.

Antonia Dell’Atte ha sido la invitada estrella del programa, lo que ha propiciado que se produjera uno de los encuentros más esperados. Ana Obregón se ha visto con la expareja del conde Lequio después de que las dos hayan afirmado en muchas ocasiones que tienen una buena relación. Ayer lo reflejaron delante de las cámara: “Nos habéis unido en un plató, pero Antonia y yo estamos unidas desde hace tiempo”, declaró Ana Obregón.

Sin embargo, mientras Ana Obregón cocinaba, Antonia no dudó en criticarla: “Ha venido aquí pensando que esto es una pasarela, que viene a lucirse. No sabe ni freír un huevo porque es una niña mimada”, dijo. Lejos de quedarse en eso, continuó: “Es Antoñita la fantástica, vive en una realidad diferente a la de todo el mundo. Tiene que aprender a servir a los demás, a ser más humilde. No comparto su manera de tratar de estar siempre en el candelero”.