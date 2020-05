La última 'traición' de Sálvame que puede acabar con Lydia Lozano en la calle

Kiko Hernández volvía a reincorporarse al plató de 'Sálvame' y como no podía ser de otra manera lo hacia desatando la polémica y sembrando el pánico entre sus compañeros, y es que el colaborador llegó convertido en la 'muerte' y con una maleta en la que se escondían algunos se los secretos mejor guardados de sus compañeros, afectando de manera directa a Lydia Lozano.

Kiko y sus bombas han vuelto a poner sobre la mesa el debate de Lydia Lozano y su información respecto a Ylenia Carrisi, desvelando un polígrafo al que la periodista se sometió sobre el tema cuando aun trabajaba en 'A tu lado' bajo la condición de que jamás saldría a la luz, firmado bajo contrato, por lo que Lydia jamás pensó que su propio programa pudiese rescatarlo y le ha sentado como una auténtica "traición".

Sin poder contener las lágrimas y de lo más afectada, Lydia declaraba: "Se blindaron las puertas. Firmé que nunca se iba a hablar de ese polígrafo. No voy a hablar del tema, pero si sale me iría a mi casa y no vuelvo", amenazando así con dejar el programa y como no la habíamos visto nunca.

Mientras sus compañeros y el propio Jorge Javier aseguraban que no tenían ni idea de este polígrafo y la intentaban convencer para emitirlo, Lydia se mostraba de lo más tajante: "No voy a decir nada, si se emite me voy".

Una auténtica puñalada para Lydia, que jamás podría esperarse que este tema volvería a salir a la luz y mucho menos el polígrafo ya que lo tiene firmado por contrato.