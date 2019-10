El concurso que está haciendo el Cejas está dando mucho de qué hablar y lo cierto es que no es para menos. Muchos aseguran que la inmadurez que tiene a la hora de tomar decisiones y de tener una opinión propia sin que se vea manchada por los pensamientos de los demás es fruto de la edad que tiene. Y puede ser, pero nos sorprende que un chico que ha vivido tantas experiencias en la vida como el youtuber y que tiene más de 20 años, no sepa diferenciar por sí solo del bien y del mal. Si la semana pasada se dejaba llevar por las órdenes de Kiko Jiménez y metían en la nominación a Mila Ximénez -la que era su amiga-, esta semana no ha querido modificar las nominaciones.

Por lo menos ha servido para que aprenda, pensarán muchos, pero no. Ese poder es clave en un concurso como Gran Hermano. No nos olvidemos que están luchando todos contra todos para llegar a la final y poder llevarse un maletín, por lo que cualquier estrategia o privilegio que se tenga, se debe utilizar. Pero, ¿por qué lo ha vuelto a hacer mal El Cejas? Los nominados eran Adara, Kiko Jiménez y Maestro Joao, y es que después de haber estado pregonando todos estos días la amistad tan intensa que tiene con el extronista, nos ha llamado mucho la atención que no le haya sacado de la palestra.

“Tengo un dilema. No quiero meter a ninguno de mis compañeros. Me llevo bien con todos menos con Adara. Me gustaría salvar a uno, pero no sabría a quién meter porque la semana pasada ya traicioné a un amigo y me sentí muy mal” le decía a Jorge Javier Vázquez en el confesionario y es que no nos podemos creer que no usara ese poder para salvar al que ha sido su mano derecha en esta última semana. A pesar de la notable traición, cuando el Cejas anunció su decisión el público que se encontraba en el plató aplaudió la decisión de este y en las redes sociales ha sido muy alabado por los seguidores del programa.

Se trata de la segunda traición que ha tenido el concursante en menos de una semana, la primera hacia Mila con la que probablemente no vuelva a tener una relación de amistad como la de los primeros días y la última la que ocurrió este jueves por la noche.