La relación familiar secreta de Yola Berrocal y Leticia Sabater

El programa televisivo 'La casa fuerte' ha logrado un imposible, que Yola Berrocal y Leticia Sabater se reconciliaran después de años enfadadas. Pese a que ambas vivieron una primera gala enfrentadas, el convertirse en pareja de concurso ha hecho que ambas hayan dado pasos hasta la reconciliación total: "Te tengo que confesar algo ya empiezo a estar feliz de que seamos pareja". "Me río mucho contigo porque somos muy diferentes, porque a veces me asombro por lo que haces y dices, pero yo tengo mucha más picaresca y tú eres súper ingenua (...) por eso a veces me llama la atención tu comportamiento, pero me hace gracia", se han dicho la una a la otra en el nuevo reality de Telecinco.

Tras el cruce afectivo de mensajes fue entonces cuando ambas reconocieron que "se han hecho putadas" mútuamente, pero ahora había llegado el momento de dejarlo todo atrás: "Nunca hubiese imaginado que esto iba a pasar. yo lo creía imposible porque llevábamos muchos años peleadas, llevándonos muy mal" e incluso explicó que hasta ahora "cuando ella iba a un programa, yo no acudía para no coincidir con ella en ningún plató", explicó Leticia Sabater.

Pero la cosa no quedó ahí y es que Yola Berrocal quiso aprovechar este momento de unión y felicidad para confesar que hay una relación familiar que las une desde hace ya varias décadas. "Hace cuarenta y dos años nuestros padres trabajaban juntos y ahora a sus hijas las ha unido el destino", empezó explicando la cantante, afirmando después que "mi padre siempre me contaba esa anécdota y me preguntaba que por qué no me llevaba bien con Leticia si su familia era muy buena y maja".