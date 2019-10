La peor noche de Mila Ximénez en la casa de GH VIP 7

Mila Ximénez ha tenido una de las peores noches en la casa de GH VIP 7. La concursante ha tenido que escuchar unas duras palabras de su amigo y compañero -también presentador del programa- Jorge Javier Vázquez tras quejarse de él y del trato que supuestamente está recibiendo por parte de la organización del concurso. Lo cierto es que tanto ella como su compañera Alba Carrillo han estado toda la semana hablando de que el reality está vendido y afirmando que están cansadas del trato que están recibiendo.

El jueves, nada más comenzar la gala de GH VIP 7, Jorge Javier Vázquez avisaba a todos los espectadores que Mila Ximénez tendría que vestirse de abeja reina -ya que este era el adjetivo con la que le denominaba Hugo Castejón cuando estaba en Guadalix de la Sierra- durante toda la noche. Los comentarios en las redes sociales empezaban a augurar cuál sería la reacción de la concursante y lo cierto es que no se equivocaron.

Mila Ximénez entraba en el confesionario y no pronunciaba palabra alguna y las pocas que decía, reflejaba el enfado que tenía al enterarse que tenía que vestirse de abeja reina: “Me voy a ir del programa” “No aguanto más”. De repente, la periodista cambió el chip y decidió ponerse el disfraz aunque confesaba que hoy mismo abandonaría el reality: “Me lo pongo, ¿tú quieres que me lo ponga? Me lo pongo, pero mañana me voy del programa”. Acto seguido, empezaba a golpear la puerta del confesionario y a gritar: “Súper ábreme la puerta”.

Llegó al salón de la casa de Guadalix de la Sierra y comentó a sus compañeros que no quería oír ningún comentario al respecto. Lo cierto es que el rostro de Mila reflejaba el cansancio y el enfado del supuesto trato que dice tener en la casa de Gran Hermano. En ese momento, Jorge Javier Vázquez le echó una reprimenda por sus palabras despectivas hacia la organización del programa: “Fíjate que después de 20 años de profesión en esta publicidad me he dado cuenta de lo que me sigue importando mi profesión. He estado a punto de llorar, intento por todos los medios echarle cables a una concursante que es una de mis mejores amigas, intento que disfrute, que se lo pase bien y ella se lo toma como una afrenta, una humillación”.

Jorge Javier Vázquez seguía confesando cómo se sentía: “Si ella supiese todo lo que le quiero y todo lo que le ayudo, eso no lo haría y me duele escuchar palabras como: ‘A tomar por tal’ ‘El súper tal’ y me ha dolido escuchar: ‘Yo me voy mañana a mi casa, me largo, este no me conoce’ cuando este soy yo y soy uno de tus mejores amigos” y lo cierto es que estas palabras hicieron recapacitar a la colaboradora de Sálvame.

“Vale, pues yo le pido perdón a mi mejor amigo pero como presentador yo me he sentido que era un castigo por algo que no entendía por qué” fueron las palabras de contestación de Mila Ximénez.