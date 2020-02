La monumental discusión de Estela Grande con Diego Matamoros y Sofía Suescun

Como ya habíamos imaginado, Diego Matamoros recibió a su mujer de la manera más cordial posible. Estela se dio cuenta nada más poner un pie en el plató que algo había pasado o que su marido estaba molesto con ella por la actitud que había tenido dentro de la casa de Guadalix de la Sierra: “Me he dado cuenta nada más entrar que ha pasado algo”.

El hijo de Kiko Matamoros no quería tener una discusión delante de las cámaras y se mostraba bastante reacio a mostrar su opinión en plató, pero lo cierto es que terminó confesando que: “Lo que hablamos te ha dado igual, para ti es una cosa y para mí otra, aquí he estado apoyándote”. Estela Grande por su parte aseguró no arrepentirse de la reconciliación que ha tenido con Kiko Jiménez y es que parece que la exconcursante tiene más claro que nunca que quiere mantener una amistad con el: “Le tengo mucho cariño, tenemos una química que no he tenido con ninguno de mis otros compañeros y al final eso es irremediable”.

Diego Matamoros se quedaba completamente asombrado con las explicaciones que estaba dando su mujer y es que parece que lo que ella el dijo en casa antes de entrar fue una cosa distinta a la que ha llevado a cabo en el concurso. Estela Grande ante el asombro de su chico, respondía a Jorge: “Creo que no estoy haciendo nada mal y no puedo fustigarme, yo misma me tengo que convencer de que lo que estoy haciendo no es malo”.

La última palabra la tenía Diego Matamoros, quien aseguró que no lo estaba pasando bien porque era un momento incómodo: “Para mí es un mal trago, no quiero ser sincero con todo, prefiero estar tranquilo. Baja y ya hablaremos las cosas tranquilos, ya está”. Hoy se producirá la conversación más esperada para el hijo del colaborador de Sálvame, a no ser que la tuvieran ayer de madrugada cuando acabó el programa.