Ion Aramendi, periodista vinculado a Salamanca, conduce desde este lunes una nueva temporada de “El cazador”, con muchos rostros conocidos que tendrán que escapar de las garras de los cazadores.

Los programas tendrán la misma mecánica que con los concursantes anónimos, pero los premios tendrán fines solidarios. “Son cuatro programas”, explica el presentador, “que son una gozada. Los famosos se lo curraron. El formato se mantiene y no regalamos nada; se lo tienen que ganar, aunque sea para un fin solidario porque cada uno tiene una ONG o una asociación a quien ayuda si consigue llevarse el premio si no es eliminado o cazado. Hay mucha tensión, muchos nervios. Los famosos tienen buen nivel en general y son programas muy divertidos. Se nota que ellos no tienen el miedo de los concursantes anónimos”.

El lunes 20 el concurso recibirá a Boris Izaguirre, la empresaria Carmen Lomana, el periodista Luis Quevedo y Adriana Abenia. El martes 21, los famosos que retarán al cazador serán Raquel Sánchez Silva, Frank Blanco, el cómico Goyo Jiménez y Silvia Jato.

En el programa del miércoles participarán Pablo Carbonell, Raquel Revuelta, Luis Larrodera y Marina Castaño. Y el jueves 23, recibirá a la actriz Aria Bedmar de “Acacias 38”, el presentador de “Aquí la Tierra” Jacob Petrus, la periodista Mónica Martínez y el cómico Miki Nadal.

“Boris Izaguirre”, dice Aramendi a LA GACETA, “fue atómico y me hizo mucha gracia; es superdivertido y muy intenso, porque desde el primer momento estaba viviendo el concurso. Me reí muchísimo con él. Pablo Carbonell tiene un nivelazo cultural y logró una marca importante con preguntas difíciles. Frank Blanco es un tío estupendo y me encantó estar con él; le tocaron preguntas de música y fue muy divertido. Raquel Sánchez Silva sorprende para bien por todo lo que sabe y todos los conocimientos que ha adquirido; además es muy cercana en pantalla”.

“Todos los programas”, asegura el periodista, “son redondos. También me hizo mucha gracia Miki Nadal; fue superdivertido estar con él. La actriz Aria Bedmar lo hizo muy bien... Yo quería que jugaran de verdad en este formato y lo hemos conseguido con todos. Se meten en el papel de concursantes, aunque sea con un fin solidario y ha habido mucha tensión”.

Cada uno de los cazadores (Erundino Alonso, Ruth de Andrés, Paz Herrera y Lilit Manukyan) hace un programa con las celebridades. “Y se nota que están más tranquilos en esta segunda temporada; entienden su papel mejor y forman parte del show. Y yo, al ver la primera temporada, me he dado cuenta de cositas que tenía que mejorar. Estoy más tranquilo, superfeliz como presentador y cada día de grabación ya sabía dónde tenía que tirar de una cosa o de otra, dónde tenía que estar serio, dónde meter tensión... Hemos conseguido una temporada maravillosa. Y esperemos que muchas más”, concluye Aramendi.