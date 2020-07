La extraña enfermedad que ha superado el presentador de la Ruleta de la Suerte provocada por el mercurio

Jorge Fernández, el conocidísimo presentador de la Ruleta de la Suerte, ha dado luz a través de una carta pública sin destinatario en sus redes sociales sobre la enfermedad que lleva padeciendo desde hace algún tiempo y que le ha llevado a perder 9 kilos.

"Muchísimas personas, conocedoras de mi situación, se están poniendo en contacto conmigo porque llevan muchos años con varios síntomas que terminan todos con el mismo diagnóstico: fatiga crónica, depresión, dispepsia funcional, colon irritable, anorexia, vértigos, insomnio, parestesias en miembros inferiores...y un largo etc... ( unos cuantos de estos los he sufrido yo durante años)", asegura.

"El problema es que la mayoría de gente se queda “jodida” para siempre con ese mal diagnóstico y con toda su sintomatología. Yo me negué a aceptar esta mierda. Ningún médico os puede mandar a casa diciéndote que tenéis fatiga crónica. Tenéis que buscar el por qué. Siempre. Porque en medicina siempre hay un por qué...Yo lo encontré porque no me di por vencido, no me rendí. Y un año después he terminado mis quelaciones intravenosas. Esto es, me han sacado el mercurio que poco a poco fui acumulando, mediante un quelante intravenoso que se llama EDTA ( etilendiaminotetraacético). Los metales pesados se acumulan principalmente de dos maneras. Aire que respiramos (difícilmente podemos hacer algo aquí) y mediante la ingesta de alimentos (lo peor son los pescados grandes como atún, emperador, caballa, pez espada...) Aquí si podemos hacer mucho, y yo comí mucho atún rojo durante muchos años por ejemplo... ¡Cuidado!", ha señalado