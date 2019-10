La cena íntima que planean Tamara Falcó y Jordi Cruz

Parece que no solamente en GH VIP 7 hay tramas amorosas. Si no hemos tenido bastante con el coqueteo que han tenido dentro de la casa de Guadalix de la Sierra Kiko Jiménez y Estela Grande, ahora nos vamos a otro formato completamente distinto en el que podemos ver como Tamara Falcó tontea con Jordi Cruz. En programas anteriores, la hija de Isabel Preysler confesaba ver muy atractivo al Chef con el traje de cocina: “Jordi está guapísimo con chaquetilla, es un tío atractivo. Es algo objetivo”, tanto es así que cuando los dos mantienen conversaciones juntos muchas veces acaban mostrando la complicidad que tienen.

Sin duda, existe mucha química entre ellos. Los dos parecen que se atraen físicamente y así lo demuestran con las palabras de cariño que se dedican. Además, de todos es sabido el refrán que dice: “Entre broma y broma, la verdad asoma” y eso es lo que está pasando entre el chef y la hija de Isabel Preysler.

Ester miércoles por la noche, hemos podido ver cómo los dos volvían a tontear y daban un paso al frente en su relación de amistad. Jordi Cruz hablaba con Tamara Falcó de una posible cena íntima en la que solamente asistirían ellos dos, sin ningún familiar de por medio y con mucha discreción para que nadie se enterase: “A la familia la conoceremos en su momentos”. Y es que parece que la hija de nuestra socialité favorita se ha visto encandilada por el físico del cocinero y no ha podido evitar caer entre las rejas del amor... ¿Estaremos ante una nueva pareja de MasterChef?

Por otra parte, este miércoles, MasterChef Celebrity ha estado protagonizado por el drama y es que la llegada de Mario Vaquerizo al programa para reencontrarse con su querido jurado y con los participantes de esta edición parece que no dio buena suerte a los aspirantes. De los 10 concursantes que quedaban en el reality, nueve tuvieron que someterse a la prueba de eliminación.

El jurado -Samantha Vallejo Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez- solamente salvó de esta prueba a Anabel Alonso que aunque sea una veterana y juegue con ventaja por haber estado ya en una edición antigua de MasterChef junto con Boris Izaguirre, se le exige lo mismo o más que a los demás y lo cierto es que el nivel que demuestra tener entre los hornos de las cocinas del programa es bastante alto.

A pesar de haberlo dado todo en todas las pruebas y haber sido un concursante que ha obedecido a las indicaciones de los chefs en todo momentos, Álex Adróver fue el eliminado en la noche del miércoles. Sin duda, el actor no se esperaba en absoluto ser él el que abandonara el concurso y así se lo transmitió al resto de sus compañeros: “Os voy a echar muchísimo de menos. Ha sido un auténtico placer conoceros a todos” se despedía bastante emocionado.

“Estoy con un sabor agridulce porque me hubiera gustado seguir aquí aprendiendo. Me da pena por el aprendizaje, porque la cocina me fascina. Lo he dado todo, ojalá haber aguantado algún programa más. Salgo fortalecido y contento de ‘MasterChef’ porque ha sido un antes y un después en mi vida. La vida es vivir emociones fuertes, y esta ha sido una muy fuerte” confesaba sentirse y además aseguró que la persona que podría proclamarse ganadora del concurso podría ser Tamara Falcó: “Creo que ganará Tamara Falcó, porque tiene conocimientos y dedicación”.