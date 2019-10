Kiko Jiménez rompe en directo con Sofía Suescun: “Estoy harto de dar explicaciones”

Kiko Jiménez ha vivido su peor noche dentro de Gran Hermano VIP. El ex de Gloria Camila se convirtió en el primer descartado de la repesca, dejando vía libre a Hugo Castejón y al Cejas para convertirse, de nuevo, en concursante de la casa de Guadalix de la Sierra.

El colaborador de Mujeres y Hombres y viceversa llegó al plató de Telecinco y se encontró con un Diego Matamoros de lo más cabreado. El hijo de Kiko Matamoros no dudó en arremeter duramente contra él asegurando que había manipulado y mentido a su mujer, la modelo Estela Grande: “Has quedado como el mierdas que eres”.

Visiblemente enfadado, Kiko Jiménez le calificó de “celoso empedernido” y le pidió respeto para Estela: “Si valoraras un poco a la pedazo de mujer que tienes me tratarías mejor porque yo soy su amigo”.

Una tremenda discusión a la que le siguió la emisión de un video donde Kiko reconoce que ha sentido “mariposas” por la modelo. Ante estas imágenes, Sofía Suescun pidió explicaciones a su novio, algo que llevó al exconcursante de GH VIP a romper en directo con su chica: “Estoy harto de dar explicaciones a todo el mundo. He intentado comportarme como un caballero para no hacer daño a ninguno de los dos. Si me consideras un mentiroso, se acabó. Hemos roto. Solo he tenido una amistad con Estela. No estoy enamorado de ella y ella tampoco de mí. Estoy harto de pedir perdón, no me da la gana seguir haciéndolo”. Una noche para olvidar que seguro que será solo el comienzo del nuevo capítulo en esta historia de idas y venidas.