Irene Junquera es la expulsada de esta semana en “GH VIP 7”

Irene Junquera perdió el duelo contra Adara y fue ella la expulsada de la noche de este jueves en Gran Hermano VIP 7. La audiencia le ha penalizado de alguna manera no haber sacado carácter ante las diferentes situaciones que se han producido en la casa más famosa de España.

Jorge Javier Vázquez le preguntaba, a su llegada al plató, el porqué de su expulsión y como era de esperar, Irene Junquera fue sincera y contestó: “Porque la gente lo ha querido. Gracias por darme la oportunidad. Es muy complicado estar ahí dentro, más de lo que se ve desde casa”.

“No he fallado en nada, he sido yo misma. Pero no es lo mismo estar en tu casa o a tener que estar conviviendo. Ahí son muy importantes los apoyos. Yo en Alba he tenido uno muy importante. Me ha levantado cuando estaba abajo. Y como en todas las relaciones puede haber problemas y luego se solucionan”, ha afirmado Irene.

Jorge Javier Vázquez le advertía a la concursante que fuera de la casa se había comentando que podía existir una atracción entre ella y Alba Carrillo. Irene ha abierto los ojos quedándose muda y ha querido defenderse: “La gente que me conoce sabe que me gustan los chicos. Demasiado. Si me gustasen las chicas no pasaría nada, pero no es el caso”.