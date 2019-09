Irene Junquera desvela las razones de su participación en ‘GH VIP 7’

Irene Junquera es uno de los rostros más desconocidos de la nueva edición de Gran Hermano VIP 7. La periodista, conocida por su participación en el espacio deportivo “El Chiringuito”, ha estado trabajando en diferentes programas de televisión de La Sexta, Telecinco y también de radio, siempre alejada de los focos de la prensa del corazón, y ahora ha decidido dar un giro radical a su carrera y sumergirse de lleno en la aventura de este programa. Lo cierto es que nos quedamos perplejos cuando la vimos entrar en la casa de Guadalix de la Sierra, pero sin duda ha sabido adaptarse a las circunstancias del momento y ha establecido relación con muchos de los concursantes, aunque con otros ha tenido ya alguna discusión, como con Dinio.

Durante el Debate de GH VIP 7, la organización del programa ha decidido poner un vídeo en el que la periodista sale hablando con el Maestro Joao y Adara. Irene Junquera le ha explicado a sus compañeros por qué decidió meterse en un programa completamente diferente a lo que siempre ha estado haciendo: “No soy consumidora de esto, vi el del año pasado. Me gusta vivir cosas, estuve un año bastante chunga de curro y claro, yo me veía y decía: ‘Me he ido de un grupo súper grande a otro, me he quedado aquí... Me sentía un poco estancada. Viendo un día esto y le dije: ‘Puede molar’”.

Además, la concursante ha explicado que: “Esta experiencia me parece brutal, otra cosa es lo que luego haya, pero me da igual eso es parte del juego” y lo cierto es que no dice nada del otro mundo ya que el encierro de Gran Hermano te permite, además de tener mucha más visibilidad en la televisión, conocerte de una manera extrema en todas las circunstancias posibles.

Irene Junquera lo tiene claro: “El lugar donde estás no determina tu profesional. Yo, si soy una periodista creíble y reputada en un ámbito no dejo de serlo por entrar aquí. La gente que piense eso sin verlo, es gente que tiene prejuicios” y es que por eso ha querido arriesgar, porque para ella no significa un descenso profesional concursar en Gran Hermano.

La conversación terminaba con la confesión de la concursante de qué significaba esto para ella: “Yo tengo una motivación laboral, que me conozca más gente, abrirme a otro tipo de público y vivir una experiencia. Para mí esto es muy potente. Yo soy una imagen periodística y realmente van a conocer a Irene, yo sé que me arriesgo pero el que lo consuma me va a conocer más y mejor”. El Maestro Joao y Adara apoyaban a Irene en todas las palabras que estaba diciendo y le animaban a seguir luchando por quedarse en la casa. Tendremos que esperar hasta el jueves que viene para saber si finalmente será ella la que abandone la casa de Guadalix de la Sierra o, por el contrario, es Anabel Pantoja o Hugo Castejón.