Inés Arrimadas, embarazada de su primer hijo

“Lo siento mucho”, ha comenzado diciendo en su programa Ana Rosa Quintana antes de dar la exclusiva del embarazo de Inés Arrimadas alegando que no podía ocultársela a sus espectadores. La presentadora de Telecinco ha sido la encargada de desvelar la gran noticia de la número dos de Ciudadanos. “Lo siento mucho, a lo mejor me he adelanto un poco, pero me han dado la noticia y tengo que darla” se ha disculpado con la política.

Arrimadas espera su primer hijo a sus 38 años tras haberse casado en julio de 2017 con Xavier Cima, antiguo miembro de Convergència i Unió.