Hugo, ex de Adara, e Ivana Icardi, ex de Gianmarco, se besan apasionadamente en ‘Supervivientes’

Supervivientes ha comenzado pisando fuerte. El reality más duro de la televisión arrancaba hace una semana con unos saltos desde el helicóptero que no dejaron a nadie indiferente. Eso, sumado a la tormenta a la que se han tenido que enfrentar los concursantes, hace que esta edición este dando mucho de qué hablar.

A los primeros problemas de convivencia entre José Antonio Avilés y Pavón se suma ahora el acercamiento de Hugo Sierra e Ivanna Icardi. Los dos supervivientes han dejado fluir sus sentimientos para entregarse a las mieles de lo que podría ser amor.

En una fría noche en Honduras, Hugo ha contado con la compañía de Ivanna, la supuesta ex de Gianmarco, el actual novio de Adara, ex de Hugo. Un auténtico entramado de película que ha terminado con el uruguayo confesándose a Ivanna: “Ni soñándolo ¿sabes? Venir aquí a una cosa de supervivencia y acabar conociendo a alguien para mí era imposible”.

Y es que a pesar de los frenos que, supuestamente, ponía Ivanna para no caer en la tentación, Sierra le ha instado a que se dejase llevar: “Es raro porque yo me dejo llevar pero te veo a ti ese temor que no te deja seguir para adelante”.

Una conversación que dio paso a unos apasionados besos que algunos no se han creído. Gianmarco ha sido el primero en responder a esta actitud asegurando que se trata de una broma: “Dicen que en carnaval cada broma vale, no han pasado ni 4 días y tengo ya que ver esta payasada”.