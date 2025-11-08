Halloween no ha terminado: tres contenidos terroríficos y otros estrenos para este fin de semana 'Frankestein', 'It: Bienvenidos a Derry' o 'Expediente Vallecas', son algunas de las propuestas del género que se suman a los dramas y comedias de esta semana

José Fuentes Rajo Salamanca Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:34 Comenta Compartir

Netflix arranca el fin de semana con fuerza. 'Respira' lidera el ranking tras estrenar su segunda temporada. La serie se desarrolla en el Hospital Joaquín Sorolla de Valencia, donde la presidenta de la Comunidad (Najwa Nimri), empeñada en privatizar la sanidad, se enfrenta a un cáncer. Su oncólogo, un progresista empedernido, y ella son dos polos opuestos que se sienten atraídos en el epicentro de un hospital lleno de líos amorosos, dilemas morales y conflictos en el que también participan Blanca Suárez, Pablo Alborán o Manu Ríos.

Entre los estrenos más potentes de Netflix se encuentra 'Muerte por un rayo' una serie dramática que narra la increíble historia real de James Garfield, el vigésimo presidente de Estados Unidos, interpretado por Michael Shannon, y su obsesivo admirador Charles Guiteau, encarnado por Matthew Macfadyen, quien acabaría asesinándolo. La serie, estrenada este jueves y producida por los creadores de 'Juego de Tronos', combina la épica política con la tragedia personal, explorando las raíces del poder, la ambición y la locura.

En Disney+, Ryan Murphy, junto a Jon Robin Baitz y Joe Baken, presenta 'Todas las de la ley', una serie donde un grupo de abogadas expertas en divorcios abandona un bufete dominado por hombres para fundar su propio despacho. Brillantes, feroces y emocionalmente complejas, las protagonistas, interpretadas por actrices como Kim Kardashian o Naomi Watts, se enfrentan a rupturas de alto riesgo, escándalos y lealtades cambiantes tanto en los tribunales como en sus vidas privadas. Con un ritmo ágil y un aire de lujo, drama y revancha, la serie convierte los casos legales en un campo de batalla emocional donde el dinero y el poder se entrelazan con el deseo y la vulnerabilidad.

Y aunque ya pasó Halloween, el género de terror sigue reinando en las plataformas.

En HBO, la esperada 'It: Bienvenidos a Derry' amplía el universo creado por Stephen King y Andy Muschietti. El episodio piloto comienza con una premisa conocida en la que cuatro chicos inadaptados juran encontrar a su amigo desaparecido, mientras el Mayor Leroy Hanlon los recibe con frialdad en la base aérea de Derry.

Por su parte, 'Expediente Vallecas', estrenada este viernes en HBO, revisita el caso paranormal más famoso de España: tres décadas después de la misteriosa muerte de una niña, su familia revive los sucesos que marcaron una época. Un documental con tono de true crime que combina investigación y escalofrío.

Y para los amantes de lo visualmente poderoso, Guillermo del Toro presenta su esperadísima versión de 'Frankenstein' (Netflix), una reinvención gótica del clásico de Mary Shelley que promete una experiencia oscura y deslumbrante.