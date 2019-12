GH VIP 7 ya tiene ganadora

Adara se ha proclamado la ganadora indiscutible de esta edición de GH VIP 7, consiguiendo llegar hasta la final y poner a la gran mayoría del público a su favor.

Antes de abandonar Guadalix de la Sierra, la modelo se reencontró con el que ahora es su “amor”, Gianmarco. El italiano subió con un ramo de rosas y con una pregunta: “¿Quieres que salgamos juntos del concurso?” a lo que ella respondió: “Sí”.

Entre besos, abrazos y ‘te amos’ los dos concursantes se despidieron en el salón de la casa donde se conocieron para verse minutos más tarde en el plató del concurso.

ADARA VE LOS VÍDEOS DE TODO LO QUE HA DICHO HUGO MARTÍN SIERRA DE ELLA

“Pues muy feo porque yo me he intentado contener en todo momento, he intentado hablar lo mínimo posible y decir eso de mí... feísimo” le confesaba Adara a Jorge Javier Vázquez. Además, no dudó en añadir que: “Yo podría hablar muchísimo y explicar mucho más la situación pero voy a respetar”. Parece que el padre de su hijo ya solamente tiene la justa importancia en su vida, y es Gianmarco la única ilusión que tiene la concursante en estos momentos.

ADARA DESVELA LO QUE HA SENTIDO POR GIANMARCO

“Es muy fuerte para mí, es algo que antes no sentía, se me agarra algo aquí en el pecho” explicaba Adara. “Me hubiera dado cuenta de lo mismo aunque no hubiese estado Gianmarco”.

La madre de Adara se mostró bastante distante con las palabras de su hija y de Gianmarco y solamente quiso explicar que: “Con tu edad se viven las cosas de una forma diferente a la mía, creo que habéis estado encerrados y que os tenéis que conocer. A vosotros os queda conoceros fuera y os queda encajar, ese para mí es el verdadero amor”. Adara sin embargo, confesó que: “Yo no puedo controlar mis sentimientos”.