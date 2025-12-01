Los estrenos imprescindibles de Netflix en diciembre con dos potentes regresos

La Gaceta Salamanca Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:41 Comenta Compartir

Este mes lunes y día 1 coinciden, los astros se alinean y llegan estrenos muy potentes a Netflix entre las exitosas series que traen nueva temporada y aquellas que, por su elenco y trama, resultan muy prometedoras.

El jueves 4 de diciembre las mujeres manejan el cotarro en la plataforma con dos matriarcas interpretadas por nada más y nada menos que Gillian Anderson y Lena Headey, que protagonizan 'Los abandonados', ambientada en 1854 en el territorio de Washington. Sendas familias, una rica y privilegiada y otra formada por huérfanos y marginados, verán sus destinos entrelazados por un oscuro secreto, dos delitos y un amor imposible en medio de una lucha de clases que aportará una dosis de drama con ambientación del lejano oeste a los espectadores.

Aunque realmente la primera temporada había cerrado bien sin necesidad de estrenar una nueva entrega, parece ser que el éxito cosechado el pasado año por 'El accidente' ha empujado a los productores a estrujarse el seso para darle continuidad el próximo 10 de diciembre. Rememorando de qué iba este drama mexicano, un grupo de familias adineradas celebra un cumpleaños infantil cuando un hinchable sale volando, acabando con la vida de dos de los pequeños. En ese momento, la culpa, la venganza y la estrategia se mezclan en medio de un conflicto de clases lleno de dolor, negocios y secretos. En esta nueva temporada, un año después de la tragedia, las cuatro familias siguen sin superarlo y volverán a vivir situaciones límite fruto de la aparición de nuevos personajes y secretos que salen a la luz.

La americana más dicharachera vuelve a Francia, o un poquito más al sur, dejando ver sus aventuras por Venecia y lo más pintoresco de Italia. 'Emily en París' aterriza con su quinta temporada el 18 de diciembre. Con nuevos desafíos románticos y profesionales, la influencer más famosa de Netflix coge las riendas de la 'Agencia Grateau' en Roma en una trama llena de comedia y romanticismo.

Por último, y desde España, el 23 de diciembre arriba 'Innato', en la que Imanol Arias interpreta a Félix Garay, un asesino en serie bautizado como «el asesino del gasoil». La serie gira en torno a su hija Sara (Elena Anaya), una psicóloga traumatizada por su pasado familiar que ha conseguido rehacer su vida junto a su marido Aitor (Roberto Álamo), con el que tiene un hijo ya adolescente, Sebas (Teo Soler). Sin embargo, su vida se tambalea cuando su padre sale de la cárcel y ocurre una nueva ola de crímenes que repiten el mismo modus operandi que el de Félix. Sara deberá colaborar con la policía para resolver nuevos casos.

