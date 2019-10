Como si no fuera poco con todas las tramas que hay en la casa más vista de toda España, Jordi González ha anunciado este domingo durante el Debate de GH VIP 7 que el martes se producirá la entrada de un nuevo concursante en Guadalix de la Sierra. Esta persona que formará parte del concurso, sustituirá el hueco que ha dejado Nuria Martínez, quien tuvo que abandonar la el reality por tener una reacción alérgica grave. Muchos son los nombres que se han barajado por las redes sociales desde que el presentador advirtiera a todos los espectadores de esta noticia pero el que más suena por Twitter es el de Diego Matamoros.

El sábado se sentó en el Deluxe y confesó que no esperaría en plató a Este Grande, su mujer, cuando esta acabase su concurso. Además dejó entrever que no dormiría en su casa porque le parece una falta de respeto la actitud tan cariñosa que está teniendo con Kiko Jiménez y además, no entiende como su mujer cree que le está defendiendo. Tras estas declaraciones y su entrevista en el plató de Sálvame, Diego Matamoros no acudió este domingo al Debate de GH VIP 7, lo que nos llamó mucho la atención. Era Jordi González quien avisaba de la ausencia del marido de la concursante y aseguraba que lo estaba pasando realmente mal y que había decidido quitarse del medio y no estar en los platós.

Si pensamos en personajes que estén fuera de la casa de Guadalix de la Sierra y que tengan que ver con los concursantes que hay y con las tramas más importantes son Sofía Suescun y Diego Matamoros. Nos atreveríamos a decir que Pol Badía es otro de ellos, ya que recordemos que el Maestro Joao aseguraba hace unos días que le había sido infiel a este con otro chico y que además, estar dentro de la casa le había aclarado muchas dudas.

Independientemente de todo esto, Diego Matamoros ha pedido entrar en el reality para acabar con el tonteo que existe entre su mujer y Kiko Jiménez. De esta manera, sus deseos se han podido hace realidad y puede que se convierta en concursante a partir de este martes. Si fuera así, habrá que estar muy atentos con las reacciones que podamos ver dentro de GH VIP ya que se podría armar una guerra entre el hijo de Kiko Matamoros y el extronista.