Escucha la canción que representará a España en Eurovisión 2020

RTVE ha dado a conocer este jueves cómo suena “Universo”, la canción con la que Blas Cantó representará a España en el próximo festival de Eurovisión, que se celebrará el 16 de mayo en Róterdam (Holanda), un medio tiempo de pop electrónico en el que el artista murciano ahonda en sus emociones. Además, ha lanzado el videoclip oficial, dirigido por Cristian Velasco y rodado entre Lanzarote y Tenerife.

“Escribí esta canción en un momento de mi vida en el que probablemente, en un acto de cobardía, no alcé mi voz. No dije lo que sentía pensando que así sería todo más fácil. Y me equivoqué. Cerré mis ojos y, con todas mis fuerzas, le pedí perdón al universo”, explica Cantó sobre la canción.