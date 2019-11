“Es asqueroso”, la rajada de Adara sobre Hugo Castejón en GH VIP

Tras su salida de la casa de GH VIP el pasado jueves, el Maestro Joao ha desvelado los detalles de una conversación que mantuvo con su íntima amiga Adara instantes antes de entrar en la sala de expulsión.

Circunstancia que ha provocado que el programa revise las imágenes y haya emitido el vídeo donde se refleja la rajada de Adara sobre Hugo Castejón.

“Es un provocador”, expresó la concursante. Una afirmación que Joao se encargó de alimentar. “Gracias que te has dado cuenta. Lo justo es puto, lo provocador, no”, sentenció el vidente. Pero las palabras de Adara no quedaron ahí. “Es un puto loco. Me pone mala hasta su voz. Se piensa que soy gilipollas, que voy a caer en sus provocaciones”.