Emotivo homenaje de Pedrerol a Silvestre Sánchez Sierra: «Le teníamos mucho cariño» El conocido presentador tuvo palabras de cariño hacia el popular empresario salmantino fallecido a los 88 años

La Gaceta Salamanca Martes, 9 de diciembre 2025, 17:50

Silvestre Sánchez Sierrafalleció el pasado viernes dejando una gran sensación de vacío entre todos aquellos que le conocían. El popular empresario, afincando en Barcelona y conocido por su restaurante 'Salamanca' se ganó el cariño de mucha gente que hoy llora su pérdida.

Desde el primer momento en el que se conoció la triste noticia, fueron múltiples las muestras de cariño recibido por parte de diferentes ámbitos de la sociedad como la política o el deporte. Una de las últimas en llegar ha sido del conocido presentador de televisión Josep Pedrerol, que quiso hacerle un pequeño homenaje en su programa 'El Chiringuito'.

«Nos ha tratado siempre espectacular, siempre hemos sido todos bienvenidos. Le tenemos todos mucho cariño por cómo nos había cuidado a nosotros y a nuestras familias». Pedrerol recordó cómo «El Chiringuito estaba presente siempre en su restaurante porque por la noche era obligatorio, todos los camareros lo veían, era casi una religión».

🖤 Ha fallecido Silvestre, dueño del restaurante Salamanca, de Barcelona.



🫂 Su humildad, simpatía y dedicación nos marcaron a todos.



💫 Descanse en paz. Un fuerte abrazo de parte de @elchiringuitotv y @jpedrerol a su familia. pic.twitter.com/GUti64H9NB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 9, 2025

El presentador catalán también desveló que conoció el restaurante gracias a que le pusieron sobre la pista «un salmantino como Jorge D'Alessandro o Joaquín Ramos Marcos».

Posteriormente, Carme Barceló, una de las tertulianas más representativas del programa calificó a Silvestre como «una persona irrepetible». «Hay pocas personas que pueden ser como Silvestre, al que queríamos mucho todos en este programa. Un hombre afable, un hombre muy empático».

Barceló recordó la época del Dream Team, asegurando que Ronald Koeman «era un apasionado del restaurante».