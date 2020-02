Emilio, de 'Los Chichos' o Jose, de 'Los Chunguitos', ¿quién es el padre de Fani, de 'La Isla de las Tentaciones'?

Que Fani se ha convertido en la auténtica protagonista de ‘La Isla de las Tentaciones’ no es ningún secreto. Su celeridad a la hora de quedar atrapada por Rubén, uno de los tentadores, con el que ha tardado apenas unos días en mantener relaciones, a pesar de llevar siete años de relación con Christofer. El sufrimiento de este último después de ver cómo la persona con la que mantenía una vida no parecía ser tan real como él pensaba, soportar cómo a Fani no le ha temblado el pulso en dejarse llevar y dar a entender que su, hasta ahora (y según las redes, todavía siguen juntos), le aburría y que Rubén tenía todo lo que ella soñaba. Unos méritos que le han valido para estar en boca de todos con el grito que se ha vuelto viral: “Faaaaaniiii”, colándose incluso en programas de la competencia como ‘Operación Triunfo’, cuando el público gritó en plena gala el nombre de "Faaaniii". Pues los escándalos no quedan ahí. Hace pocos días se emitió que la propia Fani reconocía que no sabía quién era su padre, pero apuntaba que no está muy lejos de la farándula. "Mi madre era una mujer que, allí donde iba, arrasaba. Le encantaba la farándula, era muy suelta", ha expresado sin el pudor que ya ha demostrado la propia concursante. Fani ha ido más allá y ha desvelado que su padre podría ser un famoso. "A mí me dicen que mi padre puede ser, o José de 'Los Chunguitos', o Emilio, el de 'Los Chichos'. Más probabilidades tiene el de 'Los Chichos' porque le dedicó la canción de "Mujer cruel" a mi madre. Estaba muy enamorado de ella, a saber de quién soy", ha reconocido.

Fani desvela quién cree que es su padre: “Mi madre me dijo que tuvo un romance con Jose de ‘Los Chunguitos” https://t.co/BWgVSk4qbZ — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 30, 2020

Enfado entre los afectados

Tras el bombazo de la concursante de 'La isla de las tentaciones', uno de los implicados, Emilio González de 'Los Chichos' ha concedido una entrevista, en exclusiva, al programa 'Sálvame'. Ha intervenido para negar de forma tajante ser el progenitor de Fani: "Cuando lo escuché me extrañó. Yo no puedo ser el padre. Me molestó por mi familia, por mis hijos, por mis hijas, por mi mujer. No pueden reclamar que yo soy el padre a estas alturas, si soy el padre no tendrían que haber esperado tanto. Como esta vida es así, ella se está aprovechando del programa", ha aclaro González.

Emilio se niega a someterse a una prueba de paternidad, porque sería "dar carnaza" #YoVeoSálvame https://t.co/1op3wYyBft — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 30, 2020

Pero el de 'Los Chichos' no se ha limitado a dar su versión de los hechos, sino que ha lanzado una seria advertencia: "Si Estefanía sigue así con esta historia y me sigue incordiando no tendré más remedio que ponerle una demanda. [...] Si Estefanía me pidiera las pruebas de paternidad no me las haría, no quiero dar carnaza". Por parte de 'Los Chunguitos', Las Alazán desmienten que su tío Jose sea el padre de Fani: "No se puede hacer ese daño gratuitamente".

Las Alazán desmienten que su tío Jose, de Los Chunguitos, sea el padre de Fani: "No se puede hacer ese daño gratuitamente" https://t.co/oMlt9jxxDq — Telecinco (@telecincoes) January 31, 2020

Habla la tía de Fani