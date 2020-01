El verdadero significado del vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas

Tras hacer historia en las Campanadas de este año en Antena 3, con un 28,7% de share, Cristina Pedroche se ha sentado este jueves en el plató de Zapeando, donde no solo ha explicado como ha vivido la primera noche del año, sino también el verdadero significado de su vestido.

Una pieza de artesanía confeccionada por el artista Jacinto de Manuel y de la que Cristina no ha querido desvelar su precio. “Es un acto de generosidad, está hecho para mí, y ya forma parte de la cultura de este país”, por eso mismo ha asegurado que la colocará en su casa. Josie sí que ha apuntado que es una obra de arte y por lo tanto vale “muchos ceros”. Eso sí, los momentos previos al directo no estuvieron exentos de nervios: “Está hecha sobre mi cuerpo, por delante y por detrás encajaba perfecto, pero no cerraba. No era por estar más gorda o delgada, sino por costillas. No me puedo quitar una costilla”, ha confesado Cristina.

En cuanto al significado de su estilismo, lo tiene claro: “es mi armadura, mi coraza frente a las críticas”, protegiéndose así de las críticas que todos los años la acompañan al comenzar el año por sus atrevidos vestidos.

Eso sí, Pedroche ha vuelto a insinuar que no sabe si volverá a presentar las Campanadas y asegura: “Cada año es más difícil y cada año recibo más críticas”, aunque reconoce que: “soy feliz construyendo este sueño”. “A lo mejor estamos ante el fin de las Campanadas”, ha declarado Cristina, que asegura: “tampoco pasa nada, soy una presentadora que puede hacer otras cosas”.

Como no podía ser de otra manera, Cristina también ha respondido a todos los memes en torno a su look en las Campanadas, confesando que el que más le ha gustado es el de ‘Star War’.