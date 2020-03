El pánico al coronavirus llega a Sálvame: Kiko Hernández enloquece con sus compañeros

No es solo Chenoa o Naomi Campbell los que han sucumbido al respeto o al pánico por el Coronavirus. Si el otro día Chenoa pedía que la prensa guardara una distancia prudencial, este martes era la modelo internacional de piel de ébano la que mostraba como protegerse viajando. Ellas tienen una agenda muy activa y no pueden renunciar a sus compromisos y cuanto menos no protegerse.