El “enganchón” entre Pablo Motos y Pablo Iglesias en ‘El Hormiguero’ a cuenta de Amancio Ortega

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha decidido abrir la campaña electoral de la formación morada para las elecciones generales del 10 de noviembre en el programa ‘El Hormiguero’, al que se ha comprometido a volver “cuando sea presidente”.

El programa de Antena 3 ha cerrado con Iglesias el ciclo de entrevistas políticas de cara a la cita electoral que abrió con el líder de Vox, Santiago Abascal. Por el programa de Pablo Motos han pasado todos los candidatos a excepción del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

“Que fuerte, tú, eh. Antes Sánchez venía aquí. Ahora no viene, tienes que ir a la Moncloa y la Junta Electoral Central le ha dado el toque”, ha bromeado Iglesias para después lanzar un dardo al líder de los socialistas: “Yo cuando sea presidente vuelvo aquí”.

Mientras Iglesias participaba en la entrevista, Unidas Podemos arrancaba paralelamente la campaña con un acto celebrado en el madrileño Espacio Próxima Estación y marcado por su ausencia. “Me parecía muy mal decir a la gente que esperara”, ha reconocido.

En su intervención, el líder de la formación morada ha vuelto a insistir en la necesidad de contar con un Unidas Podemos “fuerte” para que el PSOE no mire hacia la derecha.

“Sánchez va a intentar lo del PP de todas todas, pero si estamos muy fuertes no les va a quedar más remedio que ponerse de acuerdo con nosotros. Las cosas difíciles no siempre salen a la primera, ya lo vimos con la moción de censura”, ha sostenido.

En este sentido, Iglesias ha defendido a Unidas Podemos como “el mejor antídoto” para evitar una coalición de los partidos tradicionales. “Si estamos fuertes, es muy complicado que el PSOE se atreva a decepcionar a sus votantes”, ha zanjado.

En un momento de la entrevista, Pablo Motos ha cuestionado a Iglesias sobre las donaciones de Amancio Ortega y ha preguntado al líder de Unidas Podemos si en su familia había alguien con cáncer. “Sí, a mi padre le operaron de un cáncer de pulmón y mi suegro murió de cáncer. No entiendo que mi padre tenga que mendigar a un rico que done un aparato, en lugar de las instituciones públicas. He vivido en mi familia lo que significa esta enfermedad y, por eso, limosnas nada”, respondió Pablo Iglesias.