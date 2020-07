El director salmantino Carlos Therón rueda la serie “Reyes de la noche”

El cineasta salmantino dirige a Javier Gutiérrez, Miki Esparbé e Itsaso Arana en una nueva serie televisiva.

La serie consta de seis capítulos de treinta minutos. Carlos Therón dirigirá los dos primeros y los dos últimos. Los episodios tres y cuatro tendrán al frente a Adolfo Valor, uno de los creadores de la serie, que ha trabajado con el cineasta salmantino en películas como “Lo dejo cuando quiera” como guionista junto a Cristóbal Garrido, también creador de “Reyes de la noche”. El director salmantino ha seguido este proyecto desde sus orígenes muy de cerca. “He colaborado con ellos, pero no me he sentado a escribir el guion. Es su historia. Y yo les he dado mi visión: nos hemos reunido mucho y les he dicho mi opinión”, explica el realizador.

“Reyes de la noche” es una comedia dramática, según indica Carlos Therón. “Es comedia, pero un poco oscura, con ciertos desvíos a hechos muy dramáticas o al thriller. El enfrentamiento de estos dos periodistas genera un ambiente casi de thriller. Tenemos de referentes “Todos los hombres del presidente” o “The Post”, aunque esta serie sea de prensa deportiva. La mirada de esta ficción es divertida, graciosa, pero suceden cosas que no son divertidas porque la pelea de los protagonistas va más allá de las propias rivalidades de equipos”, apostilla el director.